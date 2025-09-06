ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Уникална възстановка в Пловдив на събитията от 6 септември 1885 година
От 19.00 часа на площад "Централен“ в Пловдив пред Военния клуб се провежда възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет "Родолюбие“, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Възстановката традиционно пресъздава как войските, командвани от Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики, установяват контрол над Пловдив. Бе прочетено "Възванието на Българския таен централен революционен комитет“, с което се обявява, че Румелийското правителство е свалено и е провъзгласено Съединението на България. Възстановката завършва традиционно с голямо празнично хоро.
В 19:45 часа в Регионален исторически музей, Зала "Съединение“ ще бъде представена на документална изложба "Съединението и неговите личности“. Съединението на България от 6 септември 1885 г. е една от най-безкористните прояви на родолюбие в българската история, свързани с Пловдив. Хората, взели участие в неговата подготовка, осъществяване и защита, са значими личности, оставили трайна следа в нашето минало.
Те са фокусът на този разказ. Цитати от спомени и периодичния печат, документи, фотографии и художествени произведения ще припомнят трепетите и емоциите, подтикнали българите към обединение и жертвоготовност - ценности, които трябва да следваме и днес!
В 20:30 часа на площад "Съединение“ пред едноименния паметник е кулминацията на празника, където започва тържествена проверка (заря) по повод 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив с участието на представителни роти от гарнизон Пловдив.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 326
|предишна страница [ 1/55 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Министърът на правосъдието се поклони пред паметната плоча на май...
19:32 / 06.09.2025
Сигнал: Пълна анархия цари в пловдивски парк
15:21 / 06.09.2025
Уникално ръчно извезано знаме дариха на кмета на Пловдив по повод...
14:12 / 06.09.2025
Вижте как преди 40 години в Пловдив Тодор Живков открива паметник...
13:06 / 06.09.2025
Шест от водещите актьори на Пловдивския драматичен театър се прев...
12:22 / 06.09.2025
Пловдивчанин се отказа от титлата "Мистър Планет България", за да...
12:02 / 06.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS