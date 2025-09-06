© Plovdiv24.bg виж галерията Днес честваме 140-та годишнина от Съединението на България и празника на Пловдив. На този ден през 1885 г. българският народ извършва едно от най-забележителните дела в своята нова история.



От 19.00 часа на площад "Централен“ в Пловдив пред Военния клуб се провежда възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет "Родолюбие“, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Възстановката традиционно пресъздава как войските, командвани от Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики, установяват контрол над Пловдив. Бе прочетено "Възванието на Българския таен централен революционен комитет“, с което се обявява, че Румелийското правителство е свалено и е провъзгласено Съединението на България. Възстановката завършва традиционно с голямо празнично хоро.



В 19:45 часа в Регионален исторически музей, Зала "Съединение“ ще бъде представена на документална изложба "Съединението и неговите личности“. Съединението на България от 6 септември 1885 г. е една от най-безкористните прояви на родолюбие в българската история, свързани с Пловдив. Хората, взели участие в неговата подготовка, осъществяване и защита, са значими личности, оставили трайна следа в нашето минало.



Те са фокусът на този разказ. Цитати от спомени и периодичния печат, документи, фотографии и художествени произведения ще припомнят трепетите и емоциите, подтикнали българите към обединение и жертвоготовност - ценности, които трябва да следваме и днес!



В 20:30 часа на площад "Съединение“ пред едноименния паметник е кулминацията на празника, където започва тържествена проверка (заря) по повод 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив с участието на представителни роти от гарнизон Пловдив.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.