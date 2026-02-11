© Аварията на ул. "Славееви гори“ Две аварии на водопроводи оставиха без вода части от Пловдив днес, видя Plovdiv24.bg от сайта на ВиК дружеството.



Проблем е възникнал на кръстовището на ул. "Славееви гори“ и ул. "Михалаки Георгиев“, където от 09:00 до 17:00 часа е спряно водоподаването в района на аварията.



Втора авария е регистрирана на ул. "Янко Сакъзов“ №36. И там водоподаването е преустановено в часовия диапазон от 09:00 до 17:00 часа за района около повредата.



В социалните мрежи вече се разпространяват видеа, на които се вижда как водата залива улиците и ги превръща в буквални реки. Кадрите показват сериозно количество изтичаща вода, което затруднява преминаването на автомобили и пешеходци.



Очаква се екипите на ВиК да отстранят авариите в рамките на деня.



