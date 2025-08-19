ЗАРЕЖДАНЕ...
|Удържат ли на влагата мозайките в сграда "Ирини" - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
И още: Регионалният природонаучен музей в Пловдив съобщава, че и през 2025 година ще се проведе традиционния и обичан от публиката "Фестивал на пеперудите“. Събитието е тридневно и ще се състои от 19 до 21 септември 2025 г. на територията на музея. За него ще ни разкаже Ивона Асенова, уредник в музея.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
