Удържат ли на влагата мозайките в сграда "Ирини" - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Ще говорим за Късноантична сграда "Ирини“, която се намира в подлез Археологически. Днес е важно да знаем какво е състоянието на мозайките в "Ирини", които са подложени на постоянна влага от теч в подлеза. По темата ще говорим с директора на Общински институт "Старинен Пловдив" проф. Елена Кантарева-Дечева.



И още: Регионалният природонаучен музей в Пловдив съобщава, че и през 2025 година ще се проведе традиционния и обичан от публиката "Фестивал на пеперудите“. Събитието е тридневно и ще се състои от 19 до 21 септември 2025 г. на територията на музея. За него ще ни разкаже Ивона Асенова, уредник в музея.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.