Голямо количество цигари без български бандерол са иззети при полицейска операция в Пловдив. Задържани са двама мъже, на които прокуратурата е повдигнала обвинение.



Спецакцията на служители от отдел "Икономическа полиция“ на пловдивската дирекция на МВР е осъществена вчера, след придобита информация за нанесени значителни щети на бюджета от неплатени акцизи от цигари.



В хода на предварителните действия по образуваното досъдебно производство под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив станало ясно, че съпричастни към незаконната дейност са мъже на 37 и 40 години.



В подземен паркинг на жилищна кооперация в район "Южен“ двамата са задържани, докато товарят кашони с папироси без български бандерол от гаражна клетка в лек автомобил. При последвалите процесуални и следствени действия общо са иззети 366 хиляди фабрични къса от две известни марки.



Материалите по случая са докладвани на наблюдаващия прокурор, под чиито указания работата на разследващите продължава.