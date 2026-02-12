ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Удар на пловдивската полиция, двама са арестувани до гараж в "Южен"
Спецакцията на служители от отдел "Икономическа полиция“ на пловдивската дирекция на МВР е осъществена вчера, след придобита информация за нанесени значителни щети на бюджета от неплатени акцизи от цигари.
В хода на предварителните действия по образуваното досъдебно производство под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив станало ясно, че съпричастни към незаконната дейност са мъже на 37 и 40 години.
В подземен паркинг на жилищна кооперация в район "Южен“ двамата са задържани, докато товарят кашони с папироси без български бандерол от гаражна клетка в лек автомобил. При последвалите процесуални и следствени действия общо са иззети 366 хиляди фабрични къса от две известни марки.
Материалите по случая са докладвани на наблюдаващия прокурор, под чиито указания работата на разследващите продължава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив откриват нови паралелки, свързани с модерните професии
16:00 / 12.02.2026
Граждани на Пловдив наказаха лошо нагъл шофьор на джип
16:04 / 12.02.2026
Въоръженият грабеж в Пловдив: Към продавача е било насочено оръжи...
14:00 / 12.02.2026
Задържани са извършителите на въоръжения грабеж в Пловдив
13:56 / 12.02.2026
Готов е новият паркинг на бул. "Пещерско шосе"
13:31 / 12.02.2026
KIKO MILANO и Plovdiv Plaza канят на специален майсторски клас по...
11:30 / 12.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS