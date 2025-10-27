Ученик е с опасност за живота в болница в Пловдив

© В събота вечер възникнало произшествие извън републиканската пътна мрежа, при което сериозни травми получило 16-годишно момче.



Около 20.20 ч. в РУ-Хисаря постъпила информация, че край язовир "Пясъчник“ неправоспособният тийнейджър паднал от управлявания нерегистриран кросов мотор.



Той е настанен в тежко състояние в пловдивска болница и лекарите се борят за живота му. По случая е образувано досъдебно производство.