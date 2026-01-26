ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Автор: Диана Бикова 12:21Коментари (0)15686
© iStock
Учениците от училищата в Пловдив и областта няма да излязат в грипна ваканция, а ще преминат към онлайн обучение. Това е предложението на експертите, което ще се дискутира на предстоящото заседание на Областния оперативен щаб за борба с грипа, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Процентът на отсъстващите ученици и учители общо е под 30 на сто, така че няма основания да се обявява грипна ваканция, която отдавна не се свързва с грипната епидемия. Нормативните актове предвиждат обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС), коментира за медията ни началникът на РУО - Пловдив Иванка Киркова.

От сряда, 28 януари, влизат в сила противоепидемичните мерки за грип. Данните  сочат, че има ръст на заболелите от остри респираторни заболявания (ОРЗ) - от 150 случая миналата седмица на 225 на 10 000 души население тази сутрин. Прагът е 210 болни на 10 000, припомни директорът на РЗИ - Пловдив д-р Аргир Аргиров

След съвещанието на Областния оперативен щаб за борба с грипа ще бъдат обявени и конкретните противоепидемични мерки. Обичайно те включват: забрана на свиждания в болнични заведения, отмяна на планови операции, повишен контрол на входа на детските заведения.

Заседанието на ООЩБГ е насрочено за 14 ч., а в 14.45 ч. ще се състои брифинг, на който ще бъдат оповестени решенията на щаба.


Още по темата: общо новини по темата: 37
26.01.2026 В Пловдив решават за грипна епидемия
25.01.2026 Доц. Мангъров: Препаратите срещу грип дразнят стомаха, което води до повръщане, а оттам – влизане в болница
25.01.2026 Лекар: Има грип, но има и COVID-19
22.01.2026 Попариха учениците за междусрочната
22.01.2026 От днес Бургаска област обявява грипна епидемия
21.01.2026 Грип при бременни жени – рискове и превенция
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Подхлъзнах се и паднах, не съм си правила селфи: Как спасиха жена...
13:16 / 26.01.2026
Почина турски бизнесмен, собственик на известен магазин за месо в...
12:06 / 26.01.2026
Инцидент с пешеходец в центъра на Пловдив
11:54 / 26.01.2026
Кметът на район "Западен" сподели добра новина
11:17 / 26.01.2026
Бивш областен управител на Пловдив захапа кмета: Семейни и прияте...
12:05 / 26.01.2026
Хуманитарната с уникално дюшеме
11:10 / 26.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Хандбал - подготовка и състезания
Зима 2025/2026 г.
ВК Марица, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: