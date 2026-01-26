Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение

© iStock Учениците от училищата в Пловдив и областта няма да излязат в грипна ваканция, а ще преминат към онлайн обучение. Това е предложението на експертите, което ще се дискутира на предстоящото заседание на Областния оперативен щаб за борба с грипа, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Процентът на отсъстващите ученици и учители общо е под 30 на сто, така че няма основания да се обявява грипна ваканция, която отдавна не се свързва с грипната епидемия. Нормативните актове предвиждат обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС), коментира за медията ни началникът на РУО - Пловдив Иванка Киркова.



От сряда, 28 януари, влизат в сила противоепидемичните мерки за грип. Данните сочат, че има ръст на заболелите от остри респираторни заболявания (ОРЗ) - от 150 случая миналата седмица на 225 на 10 000 души население тази сутрин. Прагът е 210 болни на 10 000, припомни директорът на РЗИ - Пловдив д-р Аргир Аргиров.



След съвещанието на Областния оперативен щаб за борба с грипа ще бъдат обявени и конкретните противоепидемични мерки. Обичайно те включват: забрана на свиждания в болнични заведения, отмяна на планови операции, повишен контрол на входа на детските заведения.



Заседанието на ООЩБГ е насрочено за 14 ч., а в 14.45 ч. ще се състои брифинг, на който ще бъдат оповестени решенията на щаба.