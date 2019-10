Ученици с професионално образование започват в Пловдив с начална заплата, по-висока от тази на половината висшисти

© Plovdiv24.bg Как се променя интересът на младежите към дадено образование? Никой не може да даде точна рецепта, но в Пловдив опитват. Градът привлича непрекъснато нови заводи, но кадрите за тях продължават да намаляват. Част от причината е западането на професионалното образование и лошият му имидж. В опит да промени това Общината си партнира с частна фондация, която да опита да направи професионалните гимназии по-модерни и интересни за учениците.



"Няма как с основен набор от методи, използвани през XIX в., да привличаме учениците. Трябва да сменим подхода, да използваме повече технологии, както и да развиваме различен вид умения. Нужна ни е друга тактика, защото иначе много деца остават необразовани и безработни", обяснява пред "Капитал Градове" зам.-кметът на Пловдив Стефан Стоянов.



Една случайна среща



Същото мнение споделя и Елица Костова, която е основател на компанията за кариерни обучения Career Guide. Според нея друго голямо предизвикателство в образователната система е, че повечето млади хора имат повърхностни умения и не знаят как да създадат устойчиви такива, дори и да имат желание. Със Стоянов се срещат случайно по време на представянето на един от проектите на Костова, където тя случайно му споменава за работата си по програмата за кариерно ориентиране на млади хора. "След като му разказах с какво се занимавам, той възкликна, че веднага трябва да дойда в Пловдив и да направя проект", разказва Костова пред "Капитал".



И така, с една малка пробна стъпка, тази година стартират два проекта в Пловдив, които имат за цел да подобрят образованието, да направят по-атрактивно ученето в професионалните гимназии и да помогнат на учениците в избора им на професия.



Това става чрез фондацията, ръководена от Костова - Edu Compass, която получава частично финансиране от общината. В първия проект "Моят кариерен път" то е на стойност 13 хил. лв. Той стартира през май тази година, като в него са включени 40 ученици от 11 клас и 80 от 6-и, като фокусът е при по-малките. Те играят игра за профилиране с цел да открият своята страст и да работят върху трансформирането ѝ в нещо, което би имало добавена стойност. Общината пък търси в ранното кариерно ориентиране младежи, които имат желание да попаднат в професионални гимназии. "Има деца, на които просто им се удава да се занимават с подобна работа. Ние искаме да им помогнем да открият това и да ги вдъхновим да се развиват", казва Костова.



За малки и за големи



При по-малките екипът ѝ използва система за кодекс на героя, при която децата събират различни камъни, по подобие на тези във филма на Marvel - The Avengers, в края на всеки успешно завършен курс, за да си представят талантите като супер сили. Това им помага да разберат в какво са добри, както и с избора на гимназия.



От единадесетокласниците се очаква сами да направят своя кариерен план. "Питаме ги какво ще работят и колко пари смятат, че ще получават. Оказва се, че те всъщност доста се интересуват от тенденциите на пазара на труда, остава ние да ги мотивираме. Истината е, че голяма част от тях се вдъхновяват в процеса", разказва Костова. Създадена е и онлайн среда с инструменти за учители за всички 6 училища. Тя е свързана с цялостния проект - за да завършат курса и да получат сертификат, учениците трябва да изгледат и видеата, качени в онлайн пространството, които съвпадат с техните таланти и интереси.



"Партнираме си с "Тракия икономическа зона" - обсъждаме с тях да направим и видеа с различни професионалисти, които работят там, с цел да се привлекат повече ученици. Ако човек е достатъчно мотивиран да се замисли за кариерното си развитие, понякога първата стъпка доста помага", обяснява Костова.



Да направим техникумите great again



Другият проект също е от май месец, с отпуснато от общината финансиране 4 хил. лв. Той се казва "Професионалното образование е модерно" и има за цел да повиши престижа на две професионални гимназии - тази по дървообработка и интериорен дизайн и тази по хранително-вкусови технологии. Общоприетата теза е, че в тези училища отиват само деца, които нищо друго не може да правят. Истината обаче е друга, твърди Костова.



Там образованието е много практично, част от преподавателите изнасят уроци, но едновременно с това имат и собствен бизнес. Хората подценяват стойността, която професионалните гимназии имат, а тя понякога е много по-голяма от тази, която дават езиковите гимназии. Причината - език може да се научи и с курс, докато техникумите развиват предприемаческите умения на децата - те имат собствени проекти, защото практиката е интензивна, обяснява тя.



Според зам.-кмета Стефан Стоянов дуалният модел е единственият вариант да се запази професионалното обучение и в същото време е шанс за цялостна реформа.



Екипът на Edu Compass се занимава с реклама в социалните мрежи, за да изгради позитивен облик и да изтрие лошите асоциации, които идват наум на някои хора, като чуят думата "техникум". "Истината е, че това, което се случва "отвътре"q е достатъчно добро, остава да се премахне тази лоша слава, да се поработи върху учителските методи за ангажиране на учениците и най-вече да се изгради друг имидж. За някои хора е достатъчно да видят старото социалистическо лого на училището, за да се откажат да запишат детето си да учи там", разказва главният директор на Career Guide и Edu Compass.



Училищата вече разполагат с профили в социални мрежи като Instagram и Facebook, където се рекламират. Това има много голямо влияние върху региона и помага на много ученици да си "паснат" с този тип образование, затова и фондацията планира следващата година да привлече корпоративно спонсорство и да продължи проекта. Пречка обаче се оказват някои от учителите, които не разбират защо е нужно училището да има профил в социалните мрежи, нито си представят какво е участието на технологиите за спечелването на нови ученици. Именно заради това от Edu Compass провеждат и консултации, на които им обясняват как да продължат поддръжката на социалните мрежи.



Добрият избор



Доказателство за резултатите от подобни инициативи е, че тази година за пръв път в Пловдив ще има четири пълни дуални паралелки на първи кръг в професионалните гимназии. "Най-вероятно до края на кампанията ще имаме 10 дуални паралелки с нови места в предимно техническите специалности като електротехника, обзавеждане, машини и управление, металорязане, мебелировка и тапицерии", казва Стоянов.



"Това е много важен избор за всеки ученик. В момента в Пловдив има много добри шансове за кариерно развитие, ако се занимаваш с нещо подобно. Имаш и добре платена работа - някои ученици с професионално образование започват с начална заплата, по-висока от тази на половината висшисти", обяснява той.