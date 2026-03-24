Автор: Ивет Калчишкова

Учениците от СУ "Св. Софроний Врачански“ – Пловдив помогнаха с хранителни продукти на възрастни хора по случай Великден, информира Plovdiv24.bg. Признателен гражданин сподели за добрата им постъпка в социалните мрежи:



"Сърдечна благодарност към "Националната легия на българската младеж“ и учениците от СУ "Св. Софроний Врачански“ – Пловдив за тяхната благородна инициатива по случай Великден. Благотворителната кампания за събиране на средства в подкрепа на хора в нужда е истински пример за съпричастност, солидарност и доброта.



Вашите усилия носят надежда и светлина в живота на много семейства. Благодарим ви, че показвате как заедно можем да правим света по-добър.



Светли празници и още много вдъхновяващи каузи!", написа той.



Думите му са придружена с няколко кадъра. На тях се виждат хранителните продукци и признателните граждани.