© виж галерията На 18 февруари 2026 г. в СУ "Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив, тържествено ще бъдат отбелязани 100 учебни дни на учениците от първи клас – значим и вълнуващ момент в живота на най-малките ученици. Празникът превърнал се в традиция за училището се чества за 18-та поредна година.



Този специален ден е символ на първите големи крачки в света на знанието, на положените усилия, на постоянството и на постигнатите успехи. Празникът насърчава учениците да се гордеят със своите постижения и укрепва тяхната увереност и мотивация за учене.



В подготовката активно участват и родителите, които заедно с децата изработват проекти, включващи 100 елемента, представени в изложба във фоайето на училището.



Тържествената програма ще започне в 9:00 часа със стихове и песни, изпълнени от първокласниците, и ще продължи с разнообразни образователни и занимателни дейности. Празничните инициативи ще продължат до 16:00 часа.



С радост и гордост училищната общност ще сподели този важен момент, който поставя основата на увереността, любознателността и любовта към ученето на нашите първокласници.