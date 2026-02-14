ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ученици от Пловдив празнуват първите 100 учебни дни
Този специален ден е символ на първите големи крачки в света на знанието, на положените усилия, на постоянството и на постигнатите успехи. Празникът насърчава учениците да се гордеят със своите постижения и укрепва тяхната увереност и мотивация за учене.
В подготовката активно участват и родителите, които заедно с децата изработват проекти, включващи 100 елемента, представени в изложба във фоайето на училището.
Тържествената програма ще започне в 9:00 часа със стихове и песни, изпълнени от първокласниците, и ще продължи с разнообразни образователни и занимателни дейности. Празничните инициативи ще продължат до 16:00 часа.
С радост и гордост училищната общност ще сподели този важен момент, който поставя основата на увереността, любознателността и любовта към ученето на нашите първокласници.
