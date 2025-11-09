Ученици от Пловдив пишат екопослания с приложения на изкуствения интелект

© Четвъртокласниците съчиняваха песен за опазването на природата, правиха плакати и измисляха екопослания с приложения на изкуствения интелект. Откритият интердисциплинарен STEM урок в СУ “Цар Симеон Велики" бе в рамките на Национална програма "Квалификация на педагогическите специалисти“. Проведеното занятие от учителите Сияна Драчева и Димитрия Кръшкова показа как изкуственият интелект може да се използва ефективно в началния етап като средство за мотивация, сътрудничество и осмислено учене, съобщава порталът u4avplovdiv.



По време на урока на тема "Опазваме природата с помощта на АI“ децата се запознаха с различни приложения – ChatGPT, Gemini Ai, Canva, HeyGen и Suno, повечето от които използваха, за да създадат своите авторски проекти. Разделени на екипи, те имаха различни творчески задачи, които включваха умения от човек и природа, човек и общество, български език и литература, английски, музика, изобразително изкуство и предприемачество и технологии.