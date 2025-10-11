ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Препъна я питането "Какви забравени по складове 400 000 артикула Били Айлиш и майка превръщат в нови продукти чрез рециклиране?" Отговорите бяха плакати, CD обложки, концертни тениски и декори от турнета. Петя Млечкова заложи на обложките, но верен отговор се оказаха тениските.
Спечелената сума за целия благотворителен епизод е 8 000 лева. Средствата отиват директно за страхотните каузи, които самите деца и техните училища са инициирали, обявиха от предаването.
