Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"

© Десетокласничката Петя Млечкова от Езикова гимназия "Пловдив" (Английската гимназия) спечели симпатиите на хиляди зрители и сумата от 3000 лева в благотворителното издание "Златната лига" на "Стани богат". Парите ще отидат за подкаста "Английската говори" и вестника на училището.



Препъна я питането "Какви забравени по складове 400 000 артикула Били Айлиш и майка превръщат в нови продукти чрез рециклиране?" Отговорите бяха плакати, CD обложки, концертни тениски и декори от турнета. Петя Млечкова заложи на обложките, но верен отговор се оказаха тениските.



Спечелената сума за целия благотворителен епизод е 8 000 лева. Средствата отиват директно за страхотните каузи, които самите деца и техните училища са инициирали, обявиха от предаването.