|Ученичка намери доста пари пред магазин в Пловдив
Без да се двоуми, Елица ги прибира и след приключване на учебните занятия заедно с майка си се отправят към Шесто РУ. Предадената от тях сума от над 300 лева е приета и описана с протокол и служителите веднага вземат мерки за издирване на собственика. При преглед на охранителните камери се оказва, че същия ден банкнотите изпадат от чантата на клиент на магазина, без той да разбере.
След усилени полицейски действия мъжът е открит два дни по-късно, а научавайки радостната новина, той се изненадва приятно, че изгубената от него немалка сума е намерена и му се връща. Още по-впечатлен остава от факта, че благородната постъпка е на тийнейджър.
Днес, в сградата на ОУ "Васил Левски“ началникът на Шесто РУ гл. инспектор Николай Кирков връчи отличието на Елица Георгиева. На кратката церемония присъстваха директорът на учебното заведение Гергана Петрова, класният ръководител Илияна Зъзрова, инспекторът от Детска педагогическа стая към Шесто РУ Трифон Найденов и двама от съучениците й - Павел Божидаров и Моника Богданова, с които са били заедно на въпросната дата. В знак на признателност и уважение момичето получи и цветя от човека, изпитал лично добрината й.
