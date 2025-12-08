ЗАРЕЖДАНЕ...
|Учени от БАН ще представят изследване за Пловдив в ранното българско кино
На 18 u 19 дeкември 2025 г. от 17.00 в конферентната зала на Изложбена зала "2019“ към Градска художествена галерия - Пловдив учени от сектор "Екранни изкуства“ на Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науката ще представят своите най-нови изследвания, посветени на темата "Пловдив в ранното българско кино и филмовата култура“. Презентациите ще се проведат по време на XXIX Фестивал на българското документално и анимационно кино "Златен ритон“ и са с вход свободен.
Публичните събития са в рамкитe на проекта на ceктop "Eкранни изкуства“ в ИИИзк. – БАН "Кинокултура, изкуства и национални образи в България (КИНО.БГ). Формиране на обществената значимост на филмовата култура в периода между двете световни войни“ с държавно подпомагане по договор No КП-06-H60/6 от 16.11.2021 г. с Фонд "Научни изследвания".
