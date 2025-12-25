УМБАЛ "Свети Георги" успешно проведе високоспециализиран курс по ендоназална хирургия с операции на живо

© В Интегралния център за лечение на тумори и травми на глава и шия към УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД, град Пловдив, успешно бе проведен двудневен специализиран курс "Ендоназална хирургия на заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища“ с хирургия на живо – обучение, което събра на едно място водещи специалисти по УНГ болести с международно участие и млади лекари от цялата страна.



Събитието се реализира под ръководството на проф. д-р Карен Джамбазов, д.м., изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, ръководител на Катедра по УНГ болести към Медицинския университет – Пловдив, Председател на Българското национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия и Главен координатор на Експертния съвет по УНГ болести към Министерството на здравеопазването. Курсът за пореден път утвърди болницата като водещ национален център за високотехнологично обучение и за трансфер на знания и здравни технологии в областта на ринологията.



Лектори и модератори по време на обучението бяха утвърдени специалисти с дългогодишен клиничен и преподавателски опит, които допринесоха за високото професионално ниво на курса. Д-р Александрина Топалова-Шишманова, д.м., представи темата "Риноликворея: диагностични предизвикателства и лечение“, като акцентира върху съвременните методи за диагностика и подходите за хирургично и консервативно лечение на състоянието.



Гост-лектор чрез онлайн включване беше проф. д-р Янис Константинидис, който представи най-новите европейски стандарти и техники при лечението на дефекти на базата на черепа.



Доц. д-р Христо Златанов, д.м. разгледа новостите в биологичното лечение на хроничния риносинуит с носна полипоза, като сподели практически насоки от клиничния опит и обсъди мястото на биологичните терапии в съвременната практика.



Доц. д-р Петър Руев, д.м., представи темата за компютърно-асистираната хирургия на околоносните кухини, включваща демонстрации на навигационни системи, показателни случаи и практическите им приложения в ендоскопската ринохирургия.



В рамките на курса участниците имаха възможност да наблюдават в реално време извършването на сложни ендоназални хирургични интервенции при хроничен риносинуит с назална полипоза, с изкривяване на носната преграда и операция на напреднал злокачествен туморен процес, обхващащ основата на черепа. Проследяването на тези процедури в реално време позволи на младите специалисти да видят практически решения в критични и комплексни хирургични ситуации, проследявайки целия оперативен процес – от предварителното обсъждане на клиничните случаи до финалните етапи на хирургичната работа. Този подход даде възможност младите лекари да се запознаят отблизо с детайлите на съвременната ендоскопска хирургия, да задават въпроси и да участват в дискусии, които активно подпомагат тяхното професионално развитие.



УМБАЛ "Свети Георги“ утвърждава лидерството си с поредния високотехнологичен курс по ендоназална хирургия, който подпомага развитието на младите лекари и насърчава прилагането на съвременни медицински практики в България. Проведените хирургични демонстрации подчертаха значението на постоянната квалификация и адаптирането към най-новите достижения в ендоскопската хирургия.