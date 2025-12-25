ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
УМБАЛ "Свети Георги" успешно проведе високоспециализиран курс по ендоназална хирургия с операции на живо
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:30 / 25.12.2025Коментари (0)368
©
В Интегралния център за лечение на тумори и травми на глава и шия към УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД, град Пловдив, успешно бе проведен двудневен специализиран курс "Ендоназална хирургия на заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища“ с хирургия на живо – обучение, което събра на едно място водещи специалисти по УНГ болести с международно участие и млади лекари от цялата страна.

Събитието се реализира под ръководството на проф. д-р Карен Джамбазов, д.м., изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, ръководител на Катедра по УНГ болести към Медицинския университет – Пловдив, Председател на Българското национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия и Главен координатор на Експертния съвет по УНГ болести към Министерството на здравеопазването. Курсът за пореден път утвърди болницата като водещ национален център за високотехнологично обучение и за трансфер на знания и здравни технологии в областта на ринологията.

Лектори и модератори по време на обучението бяха утвърдени специалисти с дългогодишен клиничен и преподавателски опит, които допринесоха за високото професионално ниво на курса. Д-р Александрина Топалова-Шишманова, д.м., представи темата "Риноликворея: диагностични предизвикателства и лечение“, като акцентира върху съвременните методи за диагностика и подходите за хирургично и консервативно лечение на състоянието.

Гост-лектор чрез онлайн включване беше проф. д-р Янис Константинидис, който представи най-новите европейски стандарти и техники при лечението на дефекти на базата на черепа.

Доц. д-р Христо Златанов, д.м. разгледа новостите в биологичното лечение на хроничния риносинуит с носна полипоза, като сподели практически насоки от клиничния опит и обсъди мястото на биологичните терапии в съвременната практика.

Доц. д-р Петър Руев, д.м., представи темата за компютърно-асистираната хирургия на околоносните кухини, включваща демонстрации на навигационни системи, показателни случаи и практическите им приложения в ендоскопската ринохирургия.

В рамките на курса участниците имаха възможност да наблюдават в реално време извършването на сложни ендоназални хирургични интервенции при хроничен риносинуит с назална полипоза, с изкривяване на носната преграда и операция на напреднал злокачествен туморен процес, обхващащ основата на черепа. Проследяването на тези процедури в реално време позволи на младите специалисти да видят практически решения в критични и комплексни хирургични ситуации, проследявайки целия оперативен процес – от предварителното обсъждане на клиничните случаи до финалните етапи на хирургичната работа. Този подход даде възможност младите лекари да се запознаят отблизо с детайлите на съвременната ендоскопска хирургия, да задават въпроси и да участват в дискусии, които активно подпомагат тяхното професионално развитие.

УМБАЛ "Свети Георги“ утвърждава лидерството си с поредния високотехнологичен курс по ендоназална хирургия, който подпомага развитието на младите лекари и насърчава прилагането на съвременни медицински практики в България. Проведените хирургични демонстрации подчертаха значението на постоянната квалификация и адаптирането към най-новите достижения в ендоскопската хирургия.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Едно от най-значимите културни събития на нашето време ще гостува...
22:00 / 25.12.2025
Откриха STEM център в пловдивско училище
20:17 / 25.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през февруари
06:00 / 25.12.2025
Кметът на Пловдив: Пожелавам Ви светли празници, изпълнени с топл...
05:00 / 25.12.2025
Честито Рождество Христово!
00:05 / 25.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Пазарджишкото село Гелеменово е наводнено
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: