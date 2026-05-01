УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив осигурява достъп до безплатни профилактични прегледи в рамките на кампанията "Здраве за всички“. Инициативата се реализира от Клиниката по детска хирургия и включва консултации с водещи специалисти за деца на възраст от 0 до 18 години.

Основната цел на кампанията е насърчаване на профилактиката и подобряване на достъпа до високоспециализирана медицинска помощ за детската популация.

Клиниката по детска хирургия към УМБАЛ "Свети Георги“ е утвърдено републиканско консултативно звено за Южна България, което осигурява диагностика и лечение на широк спектър от хирургични заболявания в детска възраст – както планови, така и спешни.

Сред приоритетните направления в дейността ѝ са хирургията на новороденото, коремна и гръдна хирургия, лечение на вродени аномалии на външните полови органи, колопроктология, съдови аномалии (включително хемангиоми, лимфангиоми и съдови малформации), гнойно-септични заболявания, ехинококоза и онкологични заболявания в детска възраст.

Екипът поддържа активни международни партньорства с водещи световни центрове по детска хирургия, като специалистите са преминали обучения и специализации в редица държави, сред които САЩ, Канада, Франция, Белгия, Нидерландия и Италия.

Клиника по детска хирургия осигурява и денонощен спешен прием за хирургично болни деца до 10-годишна възраст.

Прегледите ще се провеждат в периода от 4 до 31 май, в делничните дни от 9:00 до 12:00 часа в амбулаторен кабинет №1, ет.1 към Клиниката по детска хирургия на бул. "Пещерско шосе“ 66. Консултациите ще се извършват след предварително записване на телефон: 032/602 648.

С инициативата "Здраве за всички“ УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив затвърждава своя ангажимент към ранната диагностика, навременното лечение и цялостната грижа за детското здраве.