|УМБАЛ "Свети Георги" организира безплатни ревматологични прегледи за хора със ставни болки
От прегледите могат да се възползват хора със ставни болки, сутрешна скованост, болки в костите, подуване на ставите, намаляване на ръста, както и при промени в стойката и походката. Препоръчителни са и при наличие на косопад и кожни обриви – симптоми, които често остават подценени, но изискват навременна оценка от специалист.
Консултациите ще се извършват от квалифицирани ревматолози, които ще направят цялостна оценка на състоянието на пациентите и при необходимост ще дадат насоки за допълнителна диагностика и лечение.
В Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Свети Георги“ се осъществява комплексна диагностика, лечение и дългосрочно проследяване на широк спектър от ревматологични заболявания. Те обхващат както възпалителни и дегенеративни ставни състояния, така и системни и редки заболявания на съединителната тъкан, кристално-индуцирани артропатии и болести, засягащи костната система.
Клиниката разполага със съвременна апаратура за неинвазивна и безлъчева диагностика, включително ехографски апарати, капиляроскоп и поляризационен микроскоп, и работи съвместно с имунологична лаборатория от трето ниво, отговаряща на европейските стандарти за качество.
Като част от цялостната грижа за костното здраве, УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив е включена в международната мрежа "Capture the Fracture“ на Международната фондация за остеопороза (IOF), насочена към координирана грижа след фрактури и вторична профилактика. От октомври 2024 г. в Клиниката по ревматология функционира и програмата "Костно здраве“, която обединява ревматолози и медицински сестри в мултидисциплинарен екип за профилактика, диагностика, лечение и проследяване на състояния, свързани с костната плътност, както и за обучение на пациентите.
Желаещите да се възползват от безплатните прегледи е необходимо да се запишат предварително в делнични дни на телефон 0882 555 852, в интервала от 10:00 до 16:00 ч.
Прегледите ще се извършват в периода 23–27 февруари 2026 г. от 10:00 до 14:00 ч. в Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Свети Георги“ – База 1, бул. "Васил Априлов“ №15А.
