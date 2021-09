УХТ е съорганизатор на научно-приложна конференция с международно участие в Пловдив

© "Медицински, ароматни и ядливи растения и странични продукти при тяхната преработка (MAEP&WASTE): Използване и оползотворяване за устойчива и кръгова икономика“ (Medicinal, Aromatic and Edible Plants and their by-products (MAEP&WASTE): Utilization and valorization for a sustainable and circular economy).



Това е темата на Научно-приложна конференция с международно участие, организирана съвместно от Университет по хранителни технологии-Пловдив и Българска национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика-Пловдив.



Акцентите в представянията на участниците ще бъдат в областта на анализите на натурални продукти - етерични масла, вина, водорасли и други, оползотворяването на отпадъци от индустриалното получаване на сокове, вино, ядливи масла и други.



Конференцията има за цел да послужи като форум за обмяна на опит и знание на бизнеса и науката и да представи последните новости в областта на медицинските, ароматичните и ядливите растения и отпадъците, генерирани при тяхната преработка за устойчива и силна кръгова икономика.



Специално внимание е отделено на използването на отпадъчни суровини от етерично-маслената индустрия и на емблематичната за България розово-маслена индустрия. Ще бъдат представени доклади за влиянието на полифенолни екстракти от отпадъчни материали на розово-маслената индустрия върху растежа на пробиотични бактерии в киселите млека, антимикробна активност на тези полифенолни екстракти върху различните патогенни микроорганизми и наночастици, получени с помощта на екстрактите. Фокусът на учените пада и върху приложението на отпадъчните суровини от розово-маслената индустрия като добавки за храна на домашни животни (бройлери, прасета и др.), както и за получаване на тестени хранителни продукти чрез замяна на част от бялото брашно с розови пресовки.



Застъпен е и проблемът с екстракция на биологично-активни вещества от растителни суровини чрез използване на иновативни зелени методи, прилагащи екстракция с втечнени газове или прегрята вода.



Конференцията беше планирана за края на март 2020 г., но с ограниченията в световен мащаб поради COVID-кризата беше отложена два пъти. Сега ще се проведе, а участие са заявили 64 учени. Освен наши ще се включат и техни колеги от Северен Кипър, САЩ, Австралия, Италия, Германия, Австрия, Гърция и Турция. Предвидени са 4 пленарни лекции, 20 кратки презентации и 20 постерни участия. Работният език на форума е английски. Събитието ще се проведе на 9 септември 2021 г. в "Гранд хотел Пловдив", зала "Москва".