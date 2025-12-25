Тъжна вест: Талантлив пловдивски художник остана завинаги на 46

© Само на 46 години внезапно ни напусна талантливият пловдивски художник Любен Хранов. Тъжната вест съобщи семейството му.



Роден и израстнал в Пловдив, Любен Хранов смело продължава художествените търсения в абстрактния и символния изказ на поколения пловдивски художници като добавя и своето ярко светоусещане. Завършва Училището за сценични кадри, а след това и "Дърворезба" в Националната художествена академия в София. От малък помага в ателието на чичо си, известният живописец Атанас Хранов и така изгражда стабилна основа за своето творческо развитие.



Екипът на Plovdiv24.bg поднася най-искрените си съболезнования на семейството и близките му! Светъл път на душата му!