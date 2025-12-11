ИЗПРАТИ НОВИНА
Тържествен коледен концерт с благотворителна цел ще изнесе дамски хор "Тримонциум"
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:45 / 11.12.2025
©
На 12 декември от 18:30 ч. във фоайето на Областна администрация Пловдив (пл. "Никола Мушанов“ №1, бул. "6-ти септември“) ще се състои тържествен коледен концерт на дамски хор "Тримонциум“. Концертът ще бъде с участието на Ваня Атанасова и Мая Йорданова, а специални гости на събитието ще са пианистката Вили Христева, оперната изпълнителка Илиана Георгиева и Виктор Апостолов, който ще представи изпълнения на маримба.

Събитието е част от поредицата концерти, посветени на 60-годишнината от създаването на дамски хор "Тримонциум“. Концертът се провежда под патронажа на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева, с подкрепата на Община Пловдив.

Тази изява поставя началото на благотворителна кампания за набиране на средства за закупуване на озвучителна техника, която ще бъде използвана в бъдещите концертни изяви на хора. Всеки принос представлява подкрепа за бъдещето на културата и музиката в града.

От дамски хор "Тримонциум“ изразяват специални благодарности към фирма "Рунитон“, която предостави за събитието първия от лимитираната серия рояли Bösendorfer Artist Series Gustav Klimt – Tree of Life Grand Piano.

Концертът обещава да бъде празничен и емоционален, обединявайки музика, традиция и благотворителност, и е покана към всички любители на изкуството да се включат в подкрепа на културното развитие на Пловдив.







