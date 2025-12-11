ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тържествен коледен концерт с благотворителна цел ще изнесе дамски хор "Тримонциум"
Събитието е част от поредицата концерти, посветени на 60-годишнината от създаването на дамски хор "Тримонциум“. Концертът се провежда под патронажа на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева, с подкрепата на Община Пловдив.
Тази изява поставя началото на благотворителна кампания за набиране на средства за закупуване на озвучителна техника, която ще бъде използвана в бъдещите концертни изяви на хора. Всеки принос представлява подкрепа за бъдещето на културата и музиката в града.
От дамски хор "Тримонциум“ изразяват специални благодарности към фирма "Рунитон“, която предостави за събитието първия от лимитираната серия рояли Bösendorfer Artist Series Gustav Klimt – Tree of Life Grand Piano.
Концертът обещава да бъде празничен и емоционален, обединявайки музика, традиция и благотворителност, и е покана към всички любители на изкуството да се включат в подкрепа на културното развитие на Пловдив.
