|Търсят спешно кръводарители за дете от Пловдив
Лекуващият екип апелира за даряване на кръв, която е жизненоважна за провеждането на терапията му. Кръводаряването се извършва в Кръвния център към лечебното заведение. При даряване е необходимо да бъдат посочени трите имена на детето - Никола Желев Бодуров, както и отделението - Детска онкохематология.
След извършване на кръводаряването издадената бележка трябва да бъде предоставена в Клиниката по детска онкохематология на бул. "Васил Априлов“ в Пловдив. При невъзможност документът да бъде занесен лично, близките молят дарителите да се свържат на телефон 0899946802, за да бъде организирано получаването му.
Особено ценни са дарителите с кръвна група A+, които могат да дарят тромбоцитни аферези - процедура от съществено значение за лечението на детето. Въпреки това, лекуващите подчертават, че всеки дарител има значение – независимо от кръвната група, дарената кръв подпомага лечебния процес.
Семейството изразява своята благодарност към всички, които ще откликнат на призива, и призовава хората към съпричастност и подкрепа в този труден момент.
