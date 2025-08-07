ЗАРЕЖДАНЕ...
|Търсят се млади доброволци в Пловдив
Кампанията ще се реализира в периода септември 2025 – май 2026 г. и включва серия от образователни, изследователски и творчески дейности, насочени към ученици, родители и институции.
Кой може да кандидатства?
Доброволци могат да станат всички млади хора между 18 и 30 години, които:
- имат интерес към темата за зависимости;
- могат да отделят няколко часа месечно;
- желаят да работят в екип с връстници;
- живеят в Пловдив или региона.
Предишен опит не се изисква, но е предимство.
Какво включва участието?
Проектът ще премине през пет основни фази:
1. Задължително обучение за доброволци – 20 септември 2025 г. в Пловдив
2. Проучване и фокус групи – октомври 2025 г.
3. Информационни уъркшопи в училища – ноември 2025 – януари 2026 г.
4. Креативни работилници – февруари – март 2026 г.
5. Финална кръгла маса с институции и училища – април 2026 г.
Какво получават доброволците?
- Подготовка чрез еднодневно обучение
- Подкрепа от екипа и други доброволци
- Покрити дневни разходи за участие в събития
- Youthpass сертификат
- Умения за комуникация, работа в екип и публично говорене
- Нови приятелства и възможност за реална промяна в общността
За получаване на сертификат, доброволците трябва да участват в поне 3 дейности от проекта (извън обучението).
Как да кандидатствате?
Крайният срок за подаване на кандидатури е 07 септември 2025 г. Формуляр за кандидатстване и подробности:
https://docs.google.com/forms/d/14qdEzU2t3x8mSo6vFfprmFg0ZRU9N1Bq3o-ZIi4TFHU/preview
Въпроси можете да изпратите на projects@bbbsbg.org.
