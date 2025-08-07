ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Търсят се млади доброволци в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:09Коментари (0)411
©
Асоциация "Голям брат, Голяма сестра – България“ набира доброволци на възраст от 18 до 30 години за участие в новата превантивна кампания "Дишай свободно“ в град Пловдив. Проектът цели да информира младите хора за рисковете, свързани с употребата на вейпове и синтетични наркотици, както и да стимулира изграждането на здравословни алтернативи и партньорства с институции за по-ефективна превенция.

Кампанията ще се реализира в периода септември 2025 – май 2026 г. и включва серия от образователни, изследователски и творчески дейности, насочени към ученици, родители и институции.

Кой може да кандидатства?

Доброволци могат да станат всички млади хора между 18 и 30 години, които:

- имат интерес към темата за зависимости;

- могат да отделят няколко часа месечно;

- желаят да работят в екип с връстници;

- живеят в Пловдив или региона.

Предишен опит не се изисква, но е предимство.

Какво включва участието?

Проектът ще премине през пет основни фази:

1. Задължително обучение за доброволци – 20 септември 2025 г. в Пловдив

2. Проучване и фокус групи – октомври 2025 г.

3. Информационни уъркшопи в училища – ноември 2025 – януари 2026 г.

4. Креативни работилници – февруари – март 2026 г.

5. Финална кръгла маса с институции и училища – април 2026 г.

Какво получават доброволците?

- Подготовка чрез еднодневно обучение

- Подкрепа от екипа и други доброволци

- Покрити дневни разходи за участие в събития

- Youthpass сертификат

- Умения за комуникация, работа в екип и публично говорене

- Нови приятелства и възможност за реална промяна в общността

За получаване на сертификат, доброволците трябва да участват в поне 3 дейности от проекта (извън обучението).

Как да кандидатствате?

Крайният срок за подаване на кандидатури е 07 септември 2025 г. Формуляр за кандидатстване и подробности:

https://docs.google.com/forms/d/14qdEzU2t3x8mSo6vFfprmFg0ZRU9N1Bq3o-ZIi4TFHU/preview

Въпроси можете да изпратите на projects@bbbsbg.org.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
РИОСВ – Пловдив изследва детска играчка за опасни вещества
10:21 / 07.08.2025
Безумно изпреварване на пътя Пловдив-Пазарджик
09:50 / 07.08.2025
След голям пожар в Пловдив жена е в болница с изгаряния
09:45 / 07.08.2025
Ето къде ще учат децата от Хуманитарната
11:26 / 07.08.2025
Търсиш нова работа със смисъл? BTL е точното място за теб!
09:00 / 07.08.2025
Цената на билета за градския транспорт в Пловдив няма да се проме...
21:22 / 06.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
14:00 / 05.08.2025
Изненадващ звезден развод
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
11:43 / 05.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Световна черна хроника
Войната в Украйна
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: