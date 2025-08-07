Търсят се млади доброволци в Пловдив

© Асоциация "Голям брат, Голяма сестра – България“ набира доброволци на възраст от 18 до 30 години за участие в новата превантивна кампания "Дишай свободно“ в град Пловдив. Проектът цели да информира младите хора за рисковете, свързани с употребата на вейпове и синтетични наркотици, както и да стимулира изграждането на здравословни алтернативи и партньорства с институции за по-ефективна превенция.



Кампанията ще се реализира в периода септември 2025 – май 2026 г. и включва серия от образователни, изследователски и творчески дейности, насочени към ученици, родители и институции.



Кой може да кандидатства?



Доброволци могат да станат всички млади хора между 18 и 30 години, които:



- имат интерес към темата за зависимости;



- могат да отделят няколко часа месечно;



- желаят да работят в екип с връстници;



- живеят в Пловдив или региона.



Предишен опит не се изисква, но е предимство.



Какво включва участието?



Проектът ще премине през пет основни фази:



1. Задължително обучение за доброволци – 20 септември 2025 г. в Пловдив



2. Проучване и фокус групи – октомври 2025 г.



3. Информационни уъркшопи в училища – ноември 2025 – януари 2026 г.



4. Креативни работилници – февруари – март 2026 г.



5. Финална кръгла маса с институции и училища – април 2026 г.



Какво получават доброволците?



- Подготовка чрез еднодневно обучение



- Подкрепа от екипа и други доброволци



- Покрити дневни разходи за участие в събития



- Youthpass сертификат



- Умения за комуникация, работа в екип и публично говорене



- Нови приятелства и възможност за реална промяна в общността



За получаване на сертификат, доброволците трябва да участват в поне 3 дейности от проекта (извън обучението).



Как да кандидатствате?



Крайният срок за подаване на кандидатури е 07 септември 2025 г. Формуляр за кандидатстване и подробности:



https://docs.google.com/forms/d/14qdEzU2t3x8mSo6vFfprmFg0ZRU9N1Bq3o-ZIi4TFHU/preview



Въпроси можете да изпратите на projects@bbbsbg.org.