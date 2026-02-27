ЗАРЕЖДАНЕ...
Търговец е арестуван в Пловдив
©
Към реализацията разследващи от сектор "Индустрия и търговия“ пристъпили след придобити първоначални данни, че мъжът се занимава с незаконно съхранение и разпространение на перилни продукти за бита, без да има необходимото съгласие по закон от правопритежателите на съответните производствени марки.
При претърсвания в ползвани от извършителя две складови помещения – в областния град и близко село, служителите иззели общо 908 туби течен прах за пране с вместимост между 2,5 литра и 6 литра. В рамките на образуваното досъдебно производство по чл. 172б от Наказателния кодекс мъжът е бил задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа.
Резултатите от процесуално-следствените действия са докладвани на наблюдаващия делото прокурор от Районна прокуратура - Пловдив, с чието постановление мъжът е привлечен като обвиняем.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.