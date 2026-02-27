59-годишен търговец бе задържан при полицейска операция за предотвратяване на престъпления с интелектуалната собственост, проведена в сряда от служители на отдел "Икономическа полиция“ към областната дирекция на МВР в Пловдив.Към реализацията разследващи от сектор "Индустрия и търговия“ пристъпили след придобити първоначални данни, че мъжът се занимава с незаконно съхранение и разпространение на перилни продукти за бита, без да има необходимото съгласие по закон от правопритежателите на съответните производствени марки.При претърсвания в ползвани от извършителя две складови помещения – в областния град и близко село, служителите иззели общо 908 туби течен прах за пране с вместимост между 2,5 литра и 6 литра. В рамките на образуваното досъдебно производство по чл. 172б от Наказателния кодекс мъжът е бил задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа.Резултатите от процесуално-следствените действия са докладвани на наблюдаващия делото прокурор от Районна прокуратура - Пловдив, с чието постановление мъжът е привлечен като обвиняем.