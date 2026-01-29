ЗАРЕЖДАНЕ...
|Труп на мъж е открит на велоалея в Пловдив
Инцидентът се е случил на велоалея при бул. “Никола Вацпаров". На място е пристигнала линейка, която е констатирала смъртта на човека.
В момента на мястото има униформени, които извършват огледи.
