Труп на мъж е открит на велоалея в Пловдив

Безжизнено тяло на мъж е намерено от случайни минувачи рано тази сутрин, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Инцидентът се е случил на велоалея при бул. “Никола Вацпаров". На място е пристигнала линейка, която е констатирала смъртта на човека.



В момента на мястото има униформени, които извършват огледи.