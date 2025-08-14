ИЗПРАТИ НОВИНА
Трогателна история от Пловдив: Пациентка благодари на своя спасител в бяло
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:49
©
В трудни моменти животът понякога ни среща с хора, които променят всичко – с доброта, грижа и професионализъм. Такава среща преживява Цветанка Петрова, пациентка на д-р Гочев от Отделението по спешна медицина – звено "Хирургия“ в УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, която решава да изрази признателността си в трогателно благодарствено писмо.

"С Вас се запознахме по един не много приятен повод — но както често се случва в живота, дори неприятните обстоятелства могат да доведат до срещи с изключителни хора. Искрено Ви благодаря! Благодаря Ви, че Ви има, докторе! Благодаря на Вашите родители, че са възпитали толкова добър, сърдечен и човечен човек! Ако можех, щях да Ви връча грамота за отлична работа по темата: ‘Да създадеш Човек’“, пише Цветанка в писмото си.

Тя споделя, че винаги говори за него с гордост, наричайки го "моят доктор“ – не в смисъл на притежание, а като символ на доверие, грижа и професионализъм. "В труден момент Вие не просто лекувахте, а вдъхвахте спокойствие, кураж и светлина. А това е нещо, което не се учи в нито един учебник по медицина“, допълва пациентката.

С признателност и уважение, тя пожелава на д-р Гочев здраве и да остане "добрият човек с главно Ч“, защото, по думите ѝ, "хора като Вас не се срещат често… и определено не се забравят“.

От болницата също изказаха благодарност към д-р Гочев за неговата отдаденост и към Цветанка Петрова за сърдечните думи.

"Признания като това напомнят, че зад всяко име с бяла престилка стои човек, който дава всичко от себе си – за здравето, надеждата и спокойствието на своите пациенти“, заявиха от лечебното заведение.







