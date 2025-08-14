ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Трогателна история от Пловдив: Пациентка благодари на своя спасител в бяло
"С Вас се запознахме по един не много приятен повод — но както често се случва в живота, дори неприятните обстоятелства могат да доведат до срещи с изключителни хора. Искрено Ви благодаря! Благодаря Ви, че Ви има, докторе! Благодаря на Вашите родители, че са възпитали толкова добър, сърдечен и човечен човек! Ако можех, щях да Ви връча грамота за отлична работа по темата: ‘Да създадеш Човек’“, пише Цветанка в писмото си.
Тя споделя, че винаги говори за него с гордост, наричайки го "моят доктор“ – не в смисъл на притежание, а като символ на доверие, грижа и професионализъм. "В труден момент Вие не просто лекувахте, а вдъхвахте спокойствие, кураж и светлина. А това е нещо, което не се учи в нито един учебник по медицина“, допълва пациентката.
С признателност и уважение, тя пожелава на д-р Гочев здраве и да остане "добрият човек с главно Ч“, защото, по думите ѝ, "хора като Вас не се срещат често… и определено не се забравят“.
От болницата също изказаха благодарност към д-р Гочев за неговата отдаденост и към Цветанка Петрова за сърдечните думи.
"Признания като това напомнят, че зад всяко име с бяла престилка стои човек, който дава всичко от себе си – за здравето, надеждата и спокойствието на своите пациенти“, заявиха от лечебното заведение.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
4-годишно дете и майка му от Пловдив са в много тежко състояние, ...
21:29 / 14.08.2025
Сигнал: Въпрос на време е на това място в Пловдив да стане инциде...
20:04 / 14.08.2025
Няма пострадали от катастрофата с преобърнатия микробус в "Севере...
19:52 / 14.08.2025
Изтекоха кадри от мащабната операция в Пловдив!
17:49 / 14.08.2025
Нов инцидент в Пловдив
17:33 / 14.08.2025
Истинска магия ще се случи в Пловдив
15:27 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
09:20 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS