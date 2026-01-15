ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тринога засече лек автомобил с близо 120 км/ч в край Пловдив
Във вторник превишението на скоростта, съпроводено с неправилно изпреварване, било регистрирано в село Паничери с мобилно устройство тип "тринога“ от екип на РУ-Хисаря.
Предстои служителите да установят самоличността на извършителя на грубото нарушение на Закона за движение по пътищата, за да му връчат и съответното наказателно постановление. В този случай се предвижда спиране от движение на моторното превозно средство, както и глоба в размер на 850 лева и лишаване от правоуправление за срок от 3 месеца.
Припомняме, че засилените проверки над водачи на моторни превозни средства са част от превантивните мерки, които пловдивската дирекция на МВР прилага за цялостно обезпечаване на пътната безопасност и намаляване нивата на пътнотранспортния травматизъм. В тази посока ежедневно се планират и осъществяват специализирани полицейски операции с участие на максимален брой униформени и използване на всички налични технически средства.
Само през изминалото денонощие служители от сектор "Пътна полиция“ са констатирали 543 нарушения, за които са съставени 89 актове и фишове. Със стационарни и мобилни камери за контрол на скоростта са били засечени 454 автомобила, а проверките на водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са 80.
Със заповеди по ЗМВР са били задържани двама мъже, седнали зад волана пияни с над 1,2 промила и един, чиято проба с драг чек отчела положителен резултат. По случаите са започнати бързи производства в Шесто РУ и полицейските подразделения в Хисаря и Раковски.
