ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Тринога засече лек автомобил с близо 120 км/ч в край Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:16Коментари (0)574
©
Сериозно наказание ще получи водач на лек автомобил "БМВ“, движил се в населено място на територията на пловдивска област със 117 км/ч.

Във вторник превишението на скоростта, съпроводено с неправилно изпреварване, било регистрирано в село Паничери  с мобилно устройство тип "тринога“ от екип на РУ-Хисаря.

Предстои служителите да установят самоличността на извършителя на грубото нарушение на Закона за движение по пътищата, за да му връчат и  съответното наказателно постановление. В този случай се предвижда спиране от движение на моторното превозно средство, както и глоба в размер на 850 лева и лишаване от правоуправление за срок от 3 месеца.

Припомняме, че засилените проверки над водачи на моторни превозни средства са част от превантивните мерки, които пловдивската дирекция на МВР прилага за цялостно обезпечаване на пътната безопасност и намаляване нивата на пътнотранспортния травматизъм. В тази посока ежедневно се планират и осъществяват специализирани полицейски операции с участие на максимален брой униформени и използване на всички налични технически средства.

Само през изминалото денонощие служители от сектор "Пътна полиция“ са констатирали 543 нарушения, за които са съставени 89 актове и фишове. Със стационарни и мобилни камери за контрол на скоростта са били засечени 454 автомобила, а проверките на водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са 80.

Със заповеди по ЗМВР са били задържани двама мъже, седнали зад волана пияни с над 1,2 промила и един, чиято проба с драг чек отчела положителен резултат. По случаите са започнати бързи производства в Шесто РУ и полицейските подразделения в Хисаря и Раковски.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Решиха за цената на билета в градския транспорт на Пловдив
10:06 / 15.01.2026
Тежка нощ за огнеборците в Пловдив. Евакуираха семейство заради п...
09:29 / 15.01.2026
Възрастни мъж и жена са пострадали и с изгаряния след пожара в Пл...
09:21 / 15.01.2026
Общински съветници алармират за сериозни отклонения при ремонта н...
08:41 / 15.01.2026
Мегафорум в Пловдив събира на едно място министър, ректори, синди...
07:00 / 15.01.2026
Нови рокади в Община Пловдив, напуска директор
17:11 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
10:16 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
БК Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: