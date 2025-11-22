ИЗПРАТИ НОВИНА
Трима студенти от МУ Пловдив с награда и стипендия от 300 евро
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:00Коментари (0)137
©
Студентите от специалност "Медицина“ в МУ – Пловдив Мерве Хасан и Катерина Георгиева, както и Есин Сабри от специалност "Фармация“ са тазгодишните носители на награда "Ралица“. Това съобщиха от висшето учебно заведение.

Стипендията в размер на 300 евро се връчва на изявени студенти, като условието е да имат пълна шестица по биохимия, както и 6.00 на всички колоквиуми. От кандидатите се е изисквало да напишат и мотивационно писмо какво е за тях биохимията. Наградите бяха връчени днес на тържественото честване на 80-годишнината на Катедрата по медицинска биохимия от ръководителя й проф. д-р Анелия Биволарска.

Тя прочете откъс от писмото на Мерве Хасан, което особено впечатлило комисията: "Биохимията ме накара да повярвам, че животът никога не свършва – той просто се прелива от форма във форма. Когато телата умират, те не изчезват…В нас няма чуждо – има само продължение на едно общо. На този свят няма начало, нито край, нито добро, нито зло. Има само движение и преобразуване. Има живот, който никога не спира, а просто променя лицето си“.

Настоящи и бивши преподаватели, представители на ректорското и на деканските ръководства, студенти и гости уважиха празника в Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив. Да продължават да бъдат двигател на иновации и научно развитие, пожела в обръщението си деканът на Фармацевтичния факултет проф. Калин Иванов.

Проф. Биволарска направи преглед на историята назад във времето, като подчерта ключовата роля на ръководителите на катедрата през годините, за да стигне до днес, когато тя и екипът й работят по 15 проекта. Катедрата е член на Асоциацията на биохимични катедри на медицинските университети в страната и реализира социални инициативи в 6 училища.

Включването на гост-лектори в обучението дава възможност за по-широка перспектива за реализация на студентите. 70 са видеоклиповете в платформата, поддържана от учените в катедрата, която предоставя знания и ресурси към широката публика.

Гвоздей в програмата на празника бе лекцията на тема "From Sick Care to Healthspan“ на проф. д-р Доминик Тор от Колежа по дълголетието в Швейцария. Изтъкнатият изследовател и експерт в областта на иновативните подходи за удължаване на активния човешки живот е президент на Женевския колеж по наука за дълголетието – първият в света институт за висше образование, посветен изцяло на науката за дълголетието. Проф. Тор е признат експерт в областта и играе водеща роля в развитието на иновациите за здравословното дълголетие, геронтологията и регенеративната медицина.

Съвременната наука за дълголетието се фокусира върху биологичната възраст и как тялото старее на клетъчно ниво, но не по-малко важно е качеството на живот. Затова проф. Тор обърна внимание върху персонализирания и комплексен подход не просто към дълголетието, а към благосъстоянието при остаряването.







Статистика: