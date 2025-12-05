ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тони Стойчева с подкрепа на кампанията "Празнувай отговорно! Шофирай разумно!"
Тази инициатива се ражда след тежка и болезнена загуба – млад студент, който не се прибира у дома след празнуването на 8-ми декември. Трагедия, която никое семейство не бива да преживява.
Г-жа Стойчева се присъединява към тази смислена кауза, защото тя има силата да спасява животи. Недопустимо е в 21. век България да губи толкова много млади хора по пътищата. Всеки подобен случай е не само статистика, а прекършен живот, разбити мечти и болка за близките.
Тя подчертава, че младите хора са бъдещето на България – талантливи и вдъхновени, с потенциал да променят света към добро.
Тони Стойчева призовава всички млади шофьори да бъдат отговорни, да спазват правилата за движение и да не се качват зад волана след употреба на алкохол и наркотични вещества. "Изберете живота, а не трагедията. Празнувайте и се прибирайте живи и здрави при своите близки и семейства. Бъдете смели не в риска, а в това да защитите и градите собственото си бъдеще", допълва тя.
