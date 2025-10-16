ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежък инцидент в Пловдив! Шофьорка блъсна 4-годишно дете и мъж на пешеходна пътека!
По първоначална информация, на кръстовището между бул. "Освобождение" и ул. "Княз Борис", лек автомобил е ударил 40-годишен мъж и 4-годишно дете, които пресичали на пешеходна пътека.
Двамата пострадали са откарани в болница за извършване на прегледи. Към момента няма данни за това дали са в тежко състояние.
Шофьорката на автомобила – 44-годишна жена, е тествана с дрегер за алкохол, като резултатът е отрицателен.
На място са полицейски екипи, които извършват оглед и изясняват причините и обстоятелствата около инцидента.
