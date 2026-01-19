ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежко утро в Пловдив - верижна катастрофа с 4 коли
Инцидентът е станал около 7:30 часа непосредствено след новоизградения светофар при Lidl посока центъра на града.
Гражданин е преминавал оттам и е заснел с видеорегистратор катастрофата.
От кадрите се вижда, че злополуката е станала в лявата лента и вероятно се касае за неспазена дистанция. Няма ранени или пострадали.
На място веднага са се отзовали служители на полицията и инцидентът е бил обработен.
