Тежко утро в Пловдив - верижна катастрофа с 4 коли

© Facebook Четири автомобила са катастрофирали на бул."Пещерско шосе" рано тази сутрин, информира Plovdiv24.bg.



Инцидентът е станал около 7:30 часа непосредствено след новоизградения светофар при Lidl посока центъра на града.



Гражданин е преминавал оттам и е заснел с видеорегистратор катастрофата.



От кадрите се вижда, че злополуката е станала в лявата лента и вероятно се касае за неспазена дистанция. Няма ранени или пострадали.



На място веднага са се отзовали служители на полицията и инцидентът е бил обработен.