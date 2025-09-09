ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежка техника предизвика зверска тапа в трафика на Пловдив
Лентата е затворена без каквито и да е знаци, което затруднява още повече шофьорите. Според пловдивчанина сглобяват кран, заради строежа.
Улицата е тясна, а паркираните автомобили също затрудняват преминаването.
С наближаването на 15 септември движението в града се усеща да е доста по-натоварено.
