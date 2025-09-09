© Plovdiv24.bg виж галерията Огромно задръстване предизвика тежка техника до строеж в Пловдив. За това ни сигнализира редовен читател на Plovdiv24.bg. На ул. "Захаридово" в кв. "Коматево" огормен кран е ситуиран на пътното платно, което налага автомобилите да го заобикалят.



Лентата е затворена без каквито и да е знаци, което затруднява още повече шофьорите. Според пловдивчанина сглобяват кран, заради строежа.



Улицата е тясна, а паркираните автомобили също затрудняват преминаването.



С наближаването на 15 септември движението в града се усеща да е доста по-натоварено.