Проблемът с безразборното паркиране в Пловдив става все по-сериозен. В редакцията на Plovdiv24.bg ежедневно получаваме сигнали за неправилно спрели автомобили навсякъде из града. Някои изпълнения обаче са просто безумни - като това, което ви показваме сега. То е от вчера и е заснето на паркинг на "Лидл".



"Тежка интелектуална инвалидност. Този господин, ако е от квартала и го познавате, кажете му, че е абсолютен позор", гласи една от последните публикации в социалната мрежа Фейсбук във връзка с този проблем в града под тепетата.