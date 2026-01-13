Театър "Хенд" въвежда представления с аудиоописание и субтитри за зрители с различни потребности

© От януари 2026 г. Театър "Хенд“ в Пловдив започва да предлага адаптирани представления с аудиоописание за хора с нарушено зрение, дескриптивни субтитри на български за хора с нарушен слух и субтитри на английски за чуждестранна публика. Информацията за елементите на достъпност ще бъде обявявана предварително, за да могат зрителите да планират посещението си с увереност.



Дългогодишния опит на екипа, осъществявал редица инициативи за културна и социална свързаност, както и убеждението, че бариерите не са в хората, а в средата, превръщат единичните жестове на внимание в цялостна посока на развитие. " Предизвикателството е голямо, но сме убедени, че усилията си заслужават.“ - споделят от екипа.



Инициативата под мотото "Театър за всички“ стартира с поредица от три безплатни събития, насочени към хора, за които досега посещението на театър е било трудно или невъзможно. Първото от тях е представлението "Шекспир x 5“ на 31 януари 2026 г. от 19:30 ч. в Театър "Хенд“.



Входът е свободен с предварително записване.



"Тези три събития са нашият старт и протегната ръка. Осъществяват се с подкрепата на Община Пловдив, като част от проекта "Отново заедно“. Целта ни е в дългосрочен план посещението на театър да стане нещо естествено и достъпно наистина за всички“.



Театър "Хенд“ има собствен артистичен език и ясно разпознаваема идентичност. Клоунадата, сатирата и неочакваните обрати са част от неговия почерк – различен, но винаги човешки и отворен към публиката.



Този свят се разгръща в малката бутикова зала на бул. "Руски“18 в Пловдив, където ще се провеждат както безплатните събития, така и бъдещите представления с елементи на достъпност – в пространство, което предразполага към близост и споделено преживяване.