|Тази зона в Пловдив отново ще бъде за търговия
Търговската зона се намира на ул. “Стефан Стамболов" в район “Южен" отстрани на средно училище “Константин-Кирил Философ". Целта е да се постави стационарен преместваем обект в имот публична общинска собственост, за което е необходимо изрично решение на Общинския съвет на Пловдив.
В момента там се намира закусвалня за банички, която, за да продължи дейността си, трябва да има санкция на общинския съвет. Същото трябва да стане и за книжарницата, която се намира в непосредствена близост.
