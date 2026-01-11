Тази зона в Пловдив отново ще бъде за търговия

© Зона за търговска дейност, но на старо място, което вече се използва за такава ще бъде обособено в Пловдив. Това става ясно от предложенията до общинските съветници, които разискват предложението на кмета на район “Южен" Атанас Кунчев, информира Plovdiv24.bg.



Търговската зона се намира на ул. “Стефан Стамболов" в район “Южен" отстрани на средно училище “Константин-Кирил Философ". Целта е да се постави стационарен преместваем обект в имот публична общинска собственост, за което е необходимо изрично решение на Общинския съвет на Пловдив.



В момента там се намира закусвалня за банички, която, за да продължи дейността си, трябва да има санкция на общинския съвет. Същото трябва да стане и за книжарницата, която се намира в непосредствена близост.