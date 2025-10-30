© Фейсбук Брутално газене на Закона за движение по пътищата в Пловдив буквално подпали мрежата, видя Plovdiv24.bg. Кадрите са направени на 26 октомври в града под тепетата.



Точното място е кръстовището между булевардите "Пещерско шосе" и "Копривщица". Видеото не се нуждае от много коментиране - абсолютно забранена маневра, навлизане в насрещното и опасен десен завой. Всичко това, докато майка с дете пресича пешеходната пътека.



"Такава чутовна наглост е трудно да се опише. За малко да сгази и пешеходците! PB3093KX Дата: 26.10.2025 г.", пише авторът на кадрите.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.