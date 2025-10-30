ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Такава чутовна наглост е трудно да се опише
Точното място е кръстовището между булевардите "Пещерско шосе" и "Копривщица". Видеото не се нуждае от много коментиране - абсолютно забранена маневра, навлизане в насрещното и опасен десен завой. Всичко това, докато майка с дете пресича пешеходната пътека.
"Такава чутовна наглост е трудно да се опише. За малко да сгази и пешеходците! PB3093KX Дата: 26.10.2025 г.", пише авторът на кадрите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Брутални инциденти с градски автобуси в Пловдив, две пътнички отк...
11:44 / 30.10.2025
Кметът отново вкара за гласуване скандалното мегазастрояване на "...
11:30 / 30.10.2025
Майка на пребит погрешка младеж: Една година нищо! Къде са прокур...
09:03 / 30.10.2025
Шофьор: Това не е нормално!
08:46 / 30.10.2025
Любовно послание блесна на Коматевския възел
19:54 / 29.10.2025
Частен интерес вместо обществен? КОЦ-Пловдив потвърди липсата на ...
19:29 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS