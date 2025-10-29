ЗАРЕЖДАНЕ...
|Свидетелка: От цялата котка течеше кръв, а мъжът я тъпчеше с крак
Мъжът e обвинен, че на 12.11.2023 г. е проявил жестокост към сива безстопанствена котка порода "европейска късокосместа“ около кръстовището на ул. "Капитан Райчо“ и ул. "Леонардо Да Винчи" в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg
Първоначално Таньо настъпил тялото на котката с крак, за да може да възпрепятства движението й и тя да не може да избяга.
Същевременно стопанисваното от него куче, порода "американски питбул“, я хапело, причинявайки й разкъсни рани по гръдната и коремна област. Смъртта на котката настъпва вследствие на жестоките ухапвания.
Според обвинителния акт деянието е извършено по особено мъчителен начин за животното и с особена жестокост, и то на публично място.
Мъжът е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.
Свидетелката Желязова емоционално преразказа спомените си от конкретния ден. Тя се е прибирала вкъщи задно с детето си, когато видяла жена, която плаче, крещи и сочи мъжа.
"Кучето давеше котката, а мъжът я тъпчеше с крак, а после си продължи по пътя, все едно нищо не се е случило. Многократно я тъпчеше с крак. Аз също имам куч
В залата днес не се яви свидетелят Тоневски. Той е редовно призован от началото на съдебния процес. Следващия път той ще бъде доведен с охрана, а в днешното заседание бе глобен с 200 лева.
Процесът продължава на 11 февруари 2026 година, когато се очаква Якунлиев да чуе и присъдата си.
Припомняме, че жестокостта към животното стана известна, след като гражданка бе заснела убийството и бе публикувала видео в социалните мрежи.
