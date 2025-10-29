ИЗПРАТИ НОВИНА
Свидетелка: От цялата котка течеше кръв, а мъжът я тъпчеше с крак
Автор: Ивет Калчишкова 17:08Коментари (0)127
© Plovdiv24.bg
Таньо Якунлиев
"Котката агонизираше, хриптеше и мяукаше, беше премачкана и след няколко минути почина. Течеше и кръв отвсякъде. Беше сплескана. Цялата ситуация бе отвратителна". Това каза през сълзи свидетелка по делото срещу Таньо Якунлиев.

Мъжът e обвинен, че на 12.11.2023 г. е проявил жестокост към сива безстопанствена котка порода "европейска късокосместа“ около кръстовището на ул. "Капитан Райчо“ и ул. "Леонардо Да Винчи" в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg

Първоначално Таньо настъпил тялото на котката с крак, за да може да  възпрепятства движението й и тя да не може да избяга.

Същевременно стопанисваното от него куче, порода "американски питбул“, я хапело, причинявайки й разкъсни рани по гръдната и коремна област. Смъртта на котката настъпва вследствие на жестоките ухапвания.

Според обвинителния акт деянието е извършено по особено мъчителен начин за животното и с особена жестокост, и то на публично място.

Мъжът е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Свидетелката Желязова емоционално преразказа спомените си от конкретния ден. Тя се е прибирала вкъщи задно с детето си, когато видяла жена, която плаче, крещи и сочи мъжа.

"Кучето давеше котката, а мъжът я тъпчеше с крак, а после си продължи по пътя, все едно нищо не се е случило. Многократно я тъпчеше с крак.  Аз също имам куч
© Plovdiv24.bg
е, ако го видя да причинява болка на друго животно, бих помогнала. Не съм видяла да рита кучето, за да спре. Само държеше повода, не го дърпаше и я тъпчеше. Беше със сила. Може би се е опитвал да ги разтърве, но реално уби котката", каза още с препереш глас жената. 

В залата днес не се яви свидетелят Тоневски. Той е редовно призован от началото на съдебния процес. Следващия път той ще бъде доведен с охрана, а в днешното заседание бе глобен с 200 лева. 

Процесът продължава на 11 февруари 2026 година, когато се очаква Якунлиев да чуе и присъдата си.  

Припомняме, че жестокостта към животното стана известна, след като гражданка бе заснела убийството и бе публикувала видео в социалните мрежи.







