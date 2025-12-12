Светофарът на ул. "Царевец" и "Пещерско шосе" заработи

© Plovdiv24.bg Светофарът на улица "Царевец" при кръстовището с булевард "Пещерско шосе" заработи по обичайния начин и движението в района се е нормализа, споделят пътуващи граждани пред репортер на Plovdiv24.bg.



Припомняме, че около седмица светофарната уредба мигаше само жълто и по този начин затрудняваше движението в зоната и объркваше гражданите шест дни подред.



"Имам чувството, че това е някакъв социален експеримент да се провери колко катастрофи могат да станат за една седмица. Ако са търсели разтоварване на трафика по Пещерско, може би са успели донякъде, защото тапата вече не е между входа на града и въпросния светофар, но тя става след това", пише в сигнала си до нас гражданин.



За радост проблемите със светофара не доведоха до сериозни пътни инциденти.