Сблъсък между електрическа тротинетка и велосипед, завършил с фатален край за колоездача, финишира в съдебната зала. Оживелият при удара водач е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост и срещу него започва съдебен процес, предава Plovdiv24.bg.

Според обвинителния акт, подсъдимият притежавал електрическа тротинетка. Вечерта на 04.08.2023 г. той я управлявал по ул. "Иларион Макариополски“ в  Пловдив. По същото време пострадалият управлявал велосипед с ел. задвижване  по ул. "Славянска“. И двамата се движели по платното за движение на съответната улица, като едновременно достигнали зона на кръстовище.

Когато приближил кръстовището, подсъдимият Иван Пешев е трябвало да прояви необходимата предпазливост, за да може да намали скоростта или да спре, за да пропусне пътните превозни средства и пешеходците, които имат предимство за преминаване, а именно велосипедът, управляван от пострадалия Светослав Василев, който в конкретния случай е бил дясностоящ. Подсъдимият не изпълнил това си задължение и не се огледал.

Между двете превозни средства настъпил удар, при който и двамата водачи паднали на платното за движение. От сблъсъка помежду им пострадалият получил множество травми по тялото и главата, най-тежката от които черепно-мозъчна травма, като настъпилата смърт на 43-годишния колоездач била в пряка причинно следствена връзка с причинените му от произшествието травми. 

Делото ще се разглежда по общия ред и за следващото заседание на 21 април 2026 г. са призовани петима свидетели и две вещи лица.