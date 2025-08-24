ЗАРЕЖДАНЕ...
|Събориха емблематично заведение в центъра на Пловдив
За по-възрастните студенти и преподаватели тя ще остане в спомените като "Енфие“ – едно от най-посещаваните места за обяд и вечеря край университета. В по-ново време там отвори врати "Pamuk Shisha“, но и този обект не успя да се задържи дълго.
В момента теренът е разчистен и ясно личи, че се подготвя за ново строителство.
