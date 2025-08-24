© виж галерията Стара и позната на пловдивчани сграда до Пловдивския университет вече е част от миналото. Постройката, която през годините приютяваше различни заведения и беше любимо място на студентите, бе съборена преди дни.



За по-възрастните студенти и преподаватели тя ще остане в спомените като "Енфие“ – едно от най-посещаваните места за обяд и вечеря край университета. В по-ново време там отвори врати "Pamuk Shisha“, но и този обект не успя да се задържи дълго.



В момента теренът е разчистен и ясно личи, че се подготвя за ново строителство.