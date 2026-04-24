Сериозно напрежение възникна сред студентската общност в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ след обявяването на класирането за стипендии за настоящия семестър. Председателят на Студентския съвет, Димитър Стоянов, изрази официално недоволство от факта, че значителен брой студенти с отличен успех остават извън списъците на одобрените.

Според ръководството на Студентския съвет, проблемът не се корени в управлението на университета, а в скорошни промени в Постановление №90 на Министерския съвет. Новата нормативна уредба практически позволява на всички студенти да кандидатстват за финансово подпомагане. Това рязко е увеличило броя на кандидатите, без обаче да е осигурен пропорционален финансов ресурс от държавата.

"Реалността показва, че дори при направените компромиси и усилията на университета да запази размера на стипендиите, голяма част от най-успешните ни колеги не получават подкрепа. Това оставя горчивина и поставя под въпрос усещането за справедливост“, заявява Димитър Стоянов.

От Студентския съвет подчертават, че за мнозина тези средства не са просто награда за високи оценки, а жизненоважна финансова помощ за покриване на битови и образователни разходи. Липсата на достъп до тези средства поставя част от академичната общност в реално затруднение.

В отговор на ситуацията, Студентският съвет инициира мащабна кампания за защита на студентските права, която включва стартиране на подписка сред студентите на ПУ "Паисий Хилендарски“, изпращане на отворено писмо до Министерството на образованието и науката (МОН) и сезиране на Националното представителство на студентските съвети (НПСС).

Целта на действията е да се изиска спешна ревизия на действащата нормативна уредба, която да гарантира по-справедливо разпределение на държавните средства и приоритетно подпомагане на студентите с високи академични постижения.

"Вярвам, че само чрез активна позиция и общ глас можем да постигнем необходимата промяна“, категоричен е Стоянов.

В ефира на NOVA NEWS председателят на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Ангел Стойков предупреди, че липсата на нов държавен бюджет води до абсурдни ситуации.

"Още през 2025 г. Върховният административен съд разшири кръга на студентите, които имат право на стипендии. Това се отрази през 2026 г., но тъй като работим с бюджета от миналата година - средствата се оказват крайно недостатъчни“, обясни той.

По думите му анализ, направен съвместно с ректорските ръководства, показва недостиг от над 14 милиона евро. "Това означава, че до края на годината няма да има достатъчно средства всички правоимащи студенти да получат стипендиите си“, каза Стойков.

"Стига се до там студенти с успех 6,00 да не получават стипендия, защото средствата просто са крайно недостатъчни“, заяви Стойков. Университетите са изправени пред невъзможен избор - да дадат по-малко пари на повече хора или да подкрепят малка група студенти с по-високи суми.