|Строеж на нова сграда затруднява движението на пешеходци и колоездачи в Пловдив
Това създава сериозен проблем за пешеходците – майки с колички, колоездачи и други граждани са принудени да слизат на платното за движение, което е особено опасно, тъй като там се намира най-дясната лента за автомобили, завиващи на близкия светофар.
Булевардът е натоварен и има голям поток от пешеходци. В непосредствена близост се намира и бизнес сграда с множество офиси, чиито служители също трябва да преминават оттам. Освен шума, който продължава вече повече от година, липсата на безопасен пешеходен маршрут значително затруднява движението.
Граждани предлагат като решение да се оформи временна пътека за пешеходци, която да осигури безопасното им преминаване, докато строежът приключи.
