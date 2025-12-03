ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Странен пост във Фейсбук разбуни духовете
Автор: Георги Кирилов 14:24Коментари (0)139
©
Странен пост във фейсбук разбуни духовете и предизвика десетки коментари.

"Дали има къща за гости, където ще ни разрешат да заколим прасе? Става въпрос за януари" - попита млада дама в специализирана група. Не е ясно дали питането е сериозно, някакъв майтап ли е, или е своеобразна анкета.

Под въпроса следват много оферти от къщи за гости от различни точки в страната, предлагащи от прекрасни по-прекрасни условия за отдих и различни дейности на открито и закрито.

"Всичко е въпрос на договорка особено, ако споделите момента с нас" - гласи един от отговорите. 

"При нас има всички удобства за колене на прасе. Имаме свободен уикенд през януари" - отправят оферта от друга къща за гости.

И още:

"Разполагаме с голям двор и никакви съседи"; "Имаме и пещ"; "Имаме просторно общо помещение с камина, трапезария с кухня, оборудвана с всичко необходимо за приготвяне и сервиране на храна и напитки"; "Домашните любимци са добре дошли при нас"...

Някои подхождат шеговито към въпроса: "Може ли и аз да дойда? Ще пия каквото ми сипете, ще ям каквото дадете и ще спя с когото ме сложите"; "Тийм билдинг ли ще има?"; "После кажете къде ще колите прасето, да дойдем и ние".

Други са практични: "А, като го заколите, какво ще го правите? И втори въпрос, ще си носите ли прасе?"; Защо да го колите, просто го поръчайте заколено и опечено!; "Дори можем да подсигурим заколено прасе 6 лв на кг живо тегло.".

Има и шокирани: "Ееееее неее, забихте ме с този въпрос!"; Ето това е въпрос! Все са ме питали (и аз отдавам къща за гости) за: сешоар;  сапунче; хавлийка; паркомясто; интернет и всякакви други глезотии, НО ей така, да отидеш и да си заколиш прасето някъде... Браво! Това са си стабилни гости! Напълнихте ми душата с този въпрос! Живи и здрави, успех! Весели празници!"; "Този пост е пълно безумие, кажете ми, че се шегувате... Абсурдно е, наистина.". 

Част от коментарите имат шеговит политически привкус, но има и една напълно реална оферта за кулинарен фестивал в Родопите. Домакините там предлагат заколване на прасенце, а след това хапване на пресни мръвки заедно с греяна ракийка, винце и туршийка.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Притеснителни данни за работещото население в Пловдивска област
12:15 / 03.12.2025
Директорът на ПОИ: Заведение в "Капана" е поставило ретро автомоб...
11:18 / 03.12.2025
Тежък скандал между Асен Костов и Дияна Русинова и Тодор Батков-м...
10:35 / 03.12.2025
Има нова дата за концерта на Kosheen в Пловдив
10:12 / 03.12.2025
След извънредната нощна инспекция специалисти категорични: Околов...
09:59 / 03.12.2025
"Благодаря ви, вече мога да си отворя очите! Вече виждам!": Как Л...
09:41 / 03.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
09:19 / 01.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Строителен предприемач: Има реална възможност цените на жилищата в България да поевтинеят
Строителен предприемач: Има реална възможност цените на жилищата в България да поевтинеят
11:03 / 01.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Грипна епидемия обхвана страната
Легендата Любослав Пенев се бори за живота си
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: