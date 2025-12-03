© Странен пост във фейсбук разбуни духовете и предизвика десетки коментари.



"Дали има къща за гости, където ще ни разрешат да заколим прасе? Става въпрос за януари" - попита млада дама в специализирана група. Не е ясно дали питането е сериозно, някакъв майтап ли е, или е своеобразна анкета.



Под въпроса следват много оферти от къщи за гости от различни точки в страната, предлагащи от прекрасни по-прекрасни условия за отдих и различни дейности на открито и закрито.



"Всичко е въпрос на договорка особено, ако споделите момента с нас" - гласи един от отговорите.



"При нас има всички удобства за колене на прасе. Имаме свободен уикенд през януари" - отправят оферта от друга къща за гости.



И още:



"Разполагаме с голям двор и никакви съседи"; "Имаме и пещ"; "Имаме просторно общо помещение с камина, трапезария с кухня, оборудвана с всичко необходимо за приготвяне и сервиране на храна и напитки"; "Домашните любимци са добре дошли при нас"...



Някои подхождат шеговито към въпроса: "Може ли и аз да дойда? Ще пия каквото ми сипете, ще ям каквото дадете и ще спя с когото ме сложите"; "Тийм билдинг ли ще има?"; "После кажете къде ще колите прасето, да дойдем и ние".



Други са практични: "А, като го заколите, какво ще го правите? И втори въпрос, ще си носите ли прасе?"; Защо да го колите, просто го поръчайте заколено и опечено!; "Дори можем да подсигурим заколено прасе 6 лв на кг живо тегло.".



Има и шокирани: "Ееееее неее, забихте ме с този въпрос!"; Ето това е въпрос! Все са ме питали (и аз отдавам къща за гости) за: сешоар; сапунче; хавлийка; паркомясто; интернет и всякакви други глезотии, НО ей така, да отидеш и да си заколиш прасето някъде... Браво! Това са си стабилни гости! Напълнихте ми душата с този въпрос! Живи и здрави, успех! Весели празници!"; "Този пост е пълно безумие, кажете ми, че се шегувате... Абсурдно е, наистина.".



Част от коментарите имат шеговит политически привкус, но има и една напълно реална оферта за кулинарен фестивал в Родопите. Домакините там предлагат заколване на прасенце, а след това хапване на пресни мръвки заедно с греяна ракийка, винце и туршийка.