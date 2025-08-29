ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стотици пловдивчани остават без вода днес
На бул. "Кукленско шосе“, в участъка между ресторант "Южен Полъх“ и Митницата, ще се изграждат нови водопроводни връзки. В района няма да има вода от 09:30 до 17:00 ч.
При бул. "Васил Левски“, под моста на "Ален Мак“, е възникнала авария. Водата в района ще бъде спряна от 09:00 до 17:00 ч.
Жителите на кв. Прослав, ул. "Бъдеще“ №31, също са на сухо заради авария на спирателен кран. Проблемът трябва да бъде отстранен до 12:00 ч.
От авария на ПС Изток 1 ще бъде засегнато водоподаването в целия град и във високите етажи. Нарушенията ще са в часовия диапазон от 09:00 до 17:00 ч.
