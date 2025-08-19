Спипаха пловдивчанин да шофира пиян в Софийско

© Sofia24.bg Около 13.15 часа, в района на 124 км на главен път 1-8, автопатул на РУ-Ихтиман спрял за проверка лек автомобил "Мерцедес“, управляван от пловдивчанин.



При тестването на водача за употреба на алкохол дрегерт отчел 1.19 промила, а от извършените справки се установило, че мъжът има влязла в сила присъда за шофиране след употреба на алкохол, съобщиха от ОДМВР-София.



Задържан е за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.2 от НК.