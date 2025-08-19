ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Спипаха пловдивчанин да шофира пиян в Софийско
При тестването на водача за употреба на алкохол дрегерт отчел 1.19 промила, а от извършените справки се установило, че мъжът има влязла в сила присъда за шофиране след употреба на алкохол, съобщиха от ОДМВР-София.
Задържан е за срок до 24 часа и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.2 от НК.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сбъднаха се прогнозите на синоптиците за Пловдив
12:48 / 19.08.2025
Големият ден настъпи, билети няма, Пловдив тръпне в очакване
11:13 / 19.08.2025
Разпитаха служител на ресторант в Пловдив, пред който е станал ин...
12:37 / 19.08.2025
Сериозни промени в движението за месец заради ремонта на "Рогошко...
06:50 / 19.08.2025
МВР Пловдив съобщи за потресаващ случай, доверчива жена загуби 40...
19:41 / 18.08.2025
Възстановява се движението на автобусна линия № 17 по бул. "Шести...
18:30 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS