|Специална прожекция на украински документален филм в Пловдив
Филмът е заснет по време на разрушаването и последиците от катастрофата на Каховската ВЕЦ. Само на няколко километра от родния си окупиран град Олешки, Сергий се опитва да спаси баба си и дядо си, останали на левия бряг на Днепър. Без възможност да стигне до тях, той взема камерата, за да съхрани тяхната история.
Документалният филм Спаси/Save, с режисьори Сергий Зейналов и Максим Хотиленко, е с продължителност 52 минути. След прожекцията ще се състои разговор с автора за филма Сергий Зейналов, окупацията и личните му спомени от войната.
Събитието бе от 18 ч. в Дом на науката и техниката, ул. "Гладстон" 1. Входът бе свободен.
