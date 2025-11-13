ИЗПРАТИ НОВИНА
Специална прожекция на украински документален филм в Пловдив
Автор: Диана Бикова 08:40
Специална прожекция на документалния филм "Спаси" (2024 г.) с участието на режисьора и герой на филма Сергий Зейналов организира снощи в Пловдив Украинското народно читалище Пловдив и Посолството на Украйна в България, предава Plovdiv24.bg.

Филмът е заснет по време на разрушаването и последиците от катастрофата на Каховската ВЕЦ. Само на няколко километра от родния си окупиран град Олешки, Сергий се опитва да спаси баба си и дядо си, останали на левия бряг на Днепър. Без възможност да стигне до тях, той взема камерата, за да съхрани тяхната история. 

Документалният филм Спаси/Save, с режисьори Сергий Зейналов и Максим Хотиленко, е с продължителност 52 минути. След прожекцията ще се състои разговор с автора за филма Сергий Зейналов, окупацията и личните му спомени от войната. 

Събитието бе от 18 ч. в Дом на науката и техниката, ул. "Гладстон" 1. Входът бе свободен.







