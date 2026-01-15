© виж галерията Четирима са задържани при спецакция по линия "наркотици“ на територията на ОДМВР – Пловдив. При процесуално-следствените действия под наблюдение на прокуратурата са иззети над 3 килограма марихуана.



Специализираната операция за противодействие на незаконното разпространение, съхранение и употреба на високорискови вещества е проведена във вторник от служители на Трето РУ. В хода й бил спрян лек автомобил с 46-годишен водач и пътник на 39 години, който пренасял в раницата си буркан с марихуана.



Множество пликове с общо съдържание на повече от 2,6 килограма от сухата зелена листна маса са открити при претърсване на адреса на по-младия мъж. Още около 800 грама от високорисковото вещество са иззети при паралелни действия в условията на неотложност в жилището на по-възрастния и неговата 39-годишна приятелка, както и в дома на друг пловдивчанин, на 37 години.



Като заподозрени за незаконното разпространение на марихуаната са задържани шофьорът и спътникът му, които имат предишни криминалистични регистрации и присъди за престъпления с наркотици. Срещу тях е образувано бързо производство по чл. 354а, ал. 1 от НК.



За едно денонощие в полицейския арест са били отведени и другите двама, заловени в рамките на акцията, като срещу тях се водят бързи производства по чл. 354а, ал. 3 от НК. Документирането на случаите продължават под наблюдение на Окръжна и Районна прокуратура в Пловдив.