Спецакция на полицията в Пловдив, 4 са задържани
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:41Коментари (0)832
Четирима са задържани при спецакция по линия "наркотици“ на територията на ОДМВР – Пловдив. При процесуално-следствените действия под наблюдение на прокуратурата са иззети над 3 килограма марихуана.

Специализираната операция за противодействие на незаконното разпространение, съхранение и употреба на високорискови вещества е проведена във вторник от служители на Трето РУ. В хода й бил спрян лек автомобил с 46-годишен водач и пътник на 39 години, който пренасял в раницата си буркан с марихуана. 

Множество пликове с общо съдържание на повече от 2,6 килограма от сухата зелена листна маса са открити при претърсване на адреса на по-младия мъж. Още около 800 грама от високорисковото вещество са иззети при паралелни действия в условията на неотложност в жилището на по-възрастния и неговата 39-годишна приятелка, както и в дома на друг пловдивчанин, на 37 години. 

Като заподозрени за незаконното разпространение на марихуаната са задържани шофьорът и спътникът му, които имат предишни криминалистични регистрации и присъди за престъпления с наркотици. Срещу тях е образувано бързо производство по чл. 354а, ал. 1 от НК. 

За едно денонощие в полицейския арест са били отведени и другите двама, заловени в рамките на акцията, като срещу тях се водят бързи производства по чл. 354а, ал. 3 от НК. Документирането на случаите  продължават под наблюдение на Окръжна и Районна прокуратура в Пловдив.







