ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
"Спаси Пловдив" осъди кметицата на "Северен"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:41Коментари (0)643
©
Асен Костов се похвали, че кметицата на "Северен" е била осъдена. Ето какво съобщи общественикът:

"За втори път "Спаси Пловдив“ осъжда районната кметица Венцислава Любенова! Хора, време е да кажем истината!

Ние, от "Спаси Пловдив“, не сме партийни играчи, не търсим постове и облаги. Ние сме граждани, които милеят за града си.

Излязохме на улицата през 2020 г. с вярата, че можем да върнем реда, въздуха и достойнството на Пловдив.

Вложихме сърце, време, нерви и надежда. Защото вярвахме, че нещата ще се променят.

Но какво виждаме днес?

Вместо прозрачност – заключени врати.

Вместо диалог – охрана и мълчание.

Вместо честност – страх и укриване на информация.

В район "Северен“, където кмет е Венцислава Любенова (ПП–ДБ), ни отказват достъп до елементарна обществена информация – договорите, по които се харчат парите на хората!

Да, заведохме дело.

Да, спечелихме го.

Тя пак отказа.

Заведохме второ дело – пак го спечелихме!

И въпреки това – нищо. Мълчание, арогантност, демонстрация, че законът не важи за всички.

Подадохме сигнал в прокуратурата за неизпълнение на съдебното решение.

Защото стига вече! Законът не е пожелание. Законът е за всички – и за тези зад бариерата в районното кметство!

А междувременно – нов тревожен факт: договор със същата фирма, която се проверява от Европрокуратурата!

Случайност? Не вярваме в случайности.

Вярваме в истината. И ще я извадим на светло.

Госпожо Любенова, ние няма да спрем.

Не заради нас, а заради хората, които Ви избраха с надежда, че ще сте различна.

Но Вие затворихте вратата – и не само буквално.

Докато Вие криете договори, ние ще търсим истината.

Докато Вие си пазите гърба, ние ще пазим Пловдив.

И да – ще почукваме. Все по-силно.

Пловдив не забравя. Пловдив помни. И Пловдив няма да се предаде!"







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Ученик е с опасност за живота в болница в Пловдив
18:15 / 27.10.2025
МВР Пловдив: Колата е отнела предимството на моториста!
18:00 / 27.10.2025
Пламен Спасов: Отказвам се от летище "Пловдив"
17:32 / 27.10.2025
Колоездач връхлетя върху пешеходци на велоалея в Пловдив
15:45 / 27.10.2025
Шофьор отказа дрегер след ПТП в Пловдив, но полицаите доказаха, ч...
12:29 / 27.10.2025
Първият мол в Пловдив сменя собственика си
11:49 / 27.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
Катастрофи в България
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: