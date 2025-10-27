ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Спаси Пловдив" осъди кметицата на "Северен"
"За втори път "Спаси Пловдив“ осъжда районната кметица Венцислава Любенова! Хора, време е да кажем истината!
Ние, от "Спаси Пловдив“, не сме партийни играчи, не търсим постове и облаги. Ние сме граждани, които милеят за града си.
Излязохме на улицата през 2020 г. с вярата, че можем да върнем реда, въздуха и достойнството на Пловдив.
Вложихме сърце, време, нерви и надежда. Защото вярвахме, че нещата ще се променят.
Но какво виждаме днес?
Вместо прозрачност – заключени врати.
Вместо диалог – охрана и мълчание.
Вместо честност – страх и укриване на информация.
В район "Северен“, където кмет е Венцислава Любенова (ПП–ДБ), ни отказват достъп до елементарна обществена информация – договорите, по които се харчат парите на хората!
Да, заведохме дело.
Да, спечелихме го.
Тя пак отказа.
Заведохме второ дело – пак го спечелихме!
И въпреки това – нищо. Мълчание, арогантност, демонстрация, че законът не важи за всички.
Подадохме сигнал в прокуратурата за неизпълнение на съдебното решение.
Защото стига вече! Законът не е пожелание. Законът е за всички – и за тези зад бариерата в районното кметство!
А междувременно – нов тревожен факт: договор със същата фирма, която се проверява от Европрокуратурата!
Случайност? Не вярваме в случайности.
Вярваме в истината. И ще я извадим на светло.
Госпожо Любенова, ние няма да спрем.
Не заради нас, а заради хората, които Ви избраха с надежда, че ще сте различна.
Но Вие затворихте вратата – и не само буквално.
Докато Вие криете договори, ние ще търсим истината.
Докато Вие си пазите гърба, ние ще пазим Пловдив.
И да – ще почукваме. Все по-силно.
Пловдив не забравя. Пловдив помни. И Пловдив няма да се предаде!"
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Ученик е с опасност за живота в болница в Пловдив
18:15 / 27.10.2025
МВР Пловдив: Колата е отнела предимството на моториста!
18:00 / 27.10.2025
Пламен Спасов: Отказвам се от летище "Пловдив"
17:32 / 27.10.2025
Колоездач връхлетя върху пешеходци на велоалея в Пловдив
15:45 / 27.10.2025
Шофьор отказа дрегер след ПТП в Пловдив, но полицаите доказаха, ч...
12:29 / 27.10.2025
Първият мол в Пловдив сменя собственика си
11:49 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS