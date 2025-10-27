"Спаси Пловдив" осъди кметицата на "Северен"

© Асен Костов се похвали, че кметицата на "Северен" е била осъдена. Ето какво съобщи общественикът:



"За втори път "Спаси Пловдив“ осъжда районната кметица Венцислава Любенова! Хора, време е да кажем истината!



Ние, от "Спаси Пловдив“, не сме партийни играчи, не търсим постове и облаги. Ние сме граждани, които милеят за града си.



Излязохме на улицата през 2020 г. с вярата, че можем да върнем реда, въздуха и достойнството на Пловдив.



Вложихме сърце, време, нерви и надежда. Защото вярвахме, че нещата ще се променят.



Но какво виждаме днес?



Вместо прозрачност – заключени врати.



Вместо диалог – охрана и мълчание.



Вместо честност – страх и укриване на информация.



В район "Северен“, където кмет е Венцислава Любенова (ПП–ДБ), ни отказват достъп до елементарна обществена информация – договорите, по които се харчат парите на хората!



Да, заведохме дело.



Да, спечелихме го.



Тя пак отказа.



Заведохме второ дело – пак го спечелихме!



И въпреки това – нищо. Мълчание, арогантност, демонстрация, че законът не важи за всички.



Подадохме сигнал в прокуратурата за неизпълнение на съдебното решение.



Защото стига вече! Законът не е пожелание. Законът е за всички – и за тези зад бариерата в районното кметство!



А междувременно – нов тревожен факт: договор със същата фирма, която се проверява от Европрокуратурата!



Случайност? Не вярваме в случайности.



Вярваме в истината. И ще я извадим на светло.



Госпожо Любенова, ние няма да спрем.



Не заради нас, а заради хората, които Ви избраха с надежда, че ще сте различна.



Но Вие затворихте вратата – и не само буквално.



Докато Вие криете договори, ние ще търсим истината.



Докато Вие си пазите гърба, ние ще пазим Пловдив.



И да – ще почукваме. Все по-силно.



Пловдив не забравя. Пловдив помни. И Пловдив няма да се предаде!"