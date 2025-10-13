ИЗПРАТИ НОВИНА
Социално слаби пловдивчани получават хранителни пакети
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:40Коментари (0)161
Българският Червен кръст започва раздаването на пакети с хранителни продукти, почистващи препарати и хигиенни материали, които ще достигнат до 640 000 нуждаещи се в цялата страна. В Пловдивска област получателите са 36 229. Кампанията, която стартира днес, е в изпълнение на операция "Подкрепа“ от Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс.

В града ще бъдат разположени 6 пункта за раздаване на пакетите – във всеки район, а в областта ще бъдат разкрити поетапно 23. Те ще бъдат отворени всеки делничен ден от 9 до 13 часа.

Помощта е предназначена за уязвими лица и семейства, определени от Агенцията за социално подпомагане, която е закупила продуктите. Хората в нужда ще получат захар, спагети, тоалетни сапуни, шампоани, пасти и четки за зъби, тоалетна хартия, перилни и почистващи препарати, хигиенни материали.

Пакетите ще се раздават от служители и доброволци на БЧК-Пловдив до 5 декември. В сайта https://foodprogram.redcross.bg/ може да се направи справка по ЕГН кой има право на това подпомагане.







