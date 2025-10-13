ЗАРЕЖДАНЕ...
|Социално слаби пловдивчани получават хранителни пакети
В града ще бъдат разположени 6 пункта за раздаване на пакетите – във всеки район, а в областта ще бъдат разкрити поетапно 23. Те ще бъдат отворени всеки делничен ден от 9 до 13 часа.
Помощта е предназначена за уязвими лица и семейства, определени от Агенцията за социално подпомагане, която е закупила продуктите. Хората в нужда ще получат захар, спагети, тоалетни сапуни, шампоани, пасти и четки за зъби, тоалетна хартия, перилни и почистващи препарати, хигиенни материали.
Пакетите ще се раздават от служители и доброволци на БЧК-Пловдив до 5 декември. В сайта https://foodprogram.redcross.bg/ може да се направи справка по ЕГН кой има право на това подпомагане.
