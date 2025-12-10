ИЗПРАТИ НОВИНА
Собственик иска 440 хиляди евро за къща на топ локация в Пловдив
Автор: Диана Бикова 13:51
©
Собственик на имот в подножието на Стария град на Пловдив и в непосредствена близост до Източната порта е решил да се раздели с него. Цената, която се иска, е 440 000 евро, или по-малко от 1 милион лева заради топ локацията, разбра Plovdiv24.bg.

Теренът е общо 520 квадратни метра, като жилищната площ е 160 квадрата. Груби сметки показват, че квадратният метър на къщата струва 2750 евро, а на двора - 1222,22 евро. 

Сред предимствата се посочва наличието на висок таван, който позволява лесно изграждане на втори етаж. Сградата е с масивна конструкция, подходяща за преустройство. Има и изба / сутерен.

Според описанието, имотът е един от малкото, останали такива в района и е перфектна инвестиция. Има огромен потенциал както за живеене, така и за бизнес. Подходящ е за ресторант, магазин, галерия, офис, къща за гости / бутик хотел, луксозен частен дом. Продавачът е оставил телефонен номер, чрез който могат да се уговорят огледи или да се предостави допълнителна информация.







