|Собственик иска 440 хиляди евро за къща на топ локация в Пловдив
Теренът е общо 520 квадратни метра, като жилищната площ е 160 квадрата. Груби сметки показват, че квадратният метър на къщата струва 2750 евро, а на двора - 1222,22 евро.
Сред предимствата се посочва наличието на висок таван, който позволява лесно изграждане на втори етаж. Сградата е с масивна конструкция, подходяща за преустройство. Има и изба / сутерен.
Според описанието, имотът е един от малкото, останали такива в района и е перфектна инвестиция. Има огромен потенциал както за живеене, така и за бизнес. Подходящ е за ресторант, магазин, галерия, офис, къща за гости / бутик хотел, луксозен частен дом. Продавачът е оставил телефонен номер, чрез който могат да се уговорят огледи или да се предостави допълнителна информация.
