Собствениците на недосъборения тютюнев склад "Никотеа" на Сточна гара искат да строят търговски център със супермаркет LIDL и ритейл зона с паркинг в най-бързо развиващия се пловдивски район - "Южен". В РИОСВ - Пловдив е постъпило за съгласуване инвестиционно намерение от "МЛП Корпорация" ООД на Лиляна и Пламен Моравенови. То касае имот с площ 8732 кв.м. на ул. "Димитър Талев" № 103 близо до жилищните комплекси "Оазис" 4 и 5.

Въпросният поземлен имот е включен в квартал 20 по плана на "кв. Остромила- кв. Беломорски". Според данните в Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), базирани на Общия устройствен план на града, територията е предвидена за жилищно и обществено застрояване. Начинът на трайно ползване (НТП) е средно застрояване от 10 до 15 метра.

Инвестиционното намерение

Строителството ще се реализира на два етапа. В първия ще бъде изградена самостоятелна сграда на супермаркет "LIDL" . След това ще бъдат вдигнати две сгради за ритейл зона“, като е решено едната да бъде на 2 етажа за магазини с търговски площи за промишлени стоки. В нея ще се извършва търговия с облекла, козметика и стоки за бита. Втората ще бъде едноетажна сграда, в която ще се помещава аптека.

В имота е проектиран общ паркинг, който ще обслужва всички сгради с капацитет 58 места, от които три ще са за хора в неравностойно положение и четири за електрически автомобили, като за тях ще се поставят станции за зареждане. Застроената площ на новия "LIDL" ще е 2 339,84 квардратни метра, а ритейл зоната - 1260 кв. м.

Транспортният достъп до имота ще се подсигури от ул. "Димитър Талев", като за целта ще бъде изградена пътна връзка по отделен проект. В имота има две съществуващи сгради, които са предвидени за събаряне.

Не се очакват вредни емисии във въздуха, както и наличие на опасни химични вещества на площадката. В уведомлението е поискано провеждане на задължителна ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Процедурата пред РИОСВ – Пловдив предстои да определи следващите стъпки по инвестиционното предложение.

Становище на РИОСВ

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква "б“ от Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Въз основа на представената информация и на основание чл. 31 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата по ОС в хода на процедурата по ОВОС ще бъде извършена и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000" – BG0000578 "Река Марица" и BG0002087 "Марица-Пловдив".

Копие на писмото е изпратено до Община "Родопи", Кметство с. Марково, БД ИБР.