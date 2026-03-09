сигнализира миналата сряда читател на Plovdiv24.bg.
Ние незабавно информирахме кметицата на район "Северен" Венцислава Любенова. В отговор на наше питане, тя заяви, че в администрацията не е постъпвал сигнал за натрупани отпадъци зад сградата на "Заводски строежи". Сигналът е подаден към ОП "Чистота" за почистване в най-кратък срок.
Два дни по-късно мястото е почистено и е обезопасено, с оглед недопускане на инциденти и осигуряване безопасността на гражданите.
От администрацията призовават гражданите да изхвърлят отпадъците на регламентираните места, за да остане районът и градът чист и приветлив.
